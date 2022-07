¡Cosas Veredes!

En un mismo día Pedro Sánchez anunció el aumento de la presencia militar norteamericana en territorio español, hasta niveles nunca vistos, mientras sus socios de Gobierno, comunistas y podemitas, despotricaban contra esta decisión y afirmaban que no la apoyarán en las Cortes. Algo lógico porque creo recordar que la OTAN se creó para parar los pies a los comunistas rusos, que se habían hecho con el control de una parte importante de Europa del Este.

Total que el presidente del Gobierno tendrá que pedir el apoyo del PP para sacar adelante este acuerdo con los “yanquis”, porque tampoco puede contar con una parte de los nacionalistas. El mismo día que sacaba la alfombra roja a los máximos dirigentes de los países miembros de la OTAN, y a otros invitados como Australia y Nueva Zelanda, los del PSOE ponían también la alfombra roja a los de EH Bildu para salvar su Ley de Memoria Democrática (hay que ver, juntar democracia y de EH Bildu). Debe ser cosa de la geometría variable a la que es tan aficionado.

Pedro Sánchez ha continuado durante estos días su operación para lograr un puesto de alto nivel internacional en el futuro. Rentabilizar con este objetivo la reunión de la OTAN celebrada en Madrid era una de sus prioridades, para seguir ampliando su agenda de contactos a nivel mundial. Puede que le sirva desde este punto de vista. Sin embargo, tengo mis dudas de que vaya a sacar mucha rentabilidad a nivel interno en número de votos, aunque cualquiera sabe. El periodo de presidencia española del Consejo de Ministros de la UE, durante el segundo semestre del año que viene, será otro momento adecuado para seguir con la estrategia.

De ahí que mi opinión es que no adelantará las elecciones, salvo que no tenga más remedio porque la situación económica se complique mucho y desde Bruselas impongan medidas económicas muy duras. Y, aún así, dada su habilidad, seguro que encuentra un resquicio para decir y hacer una cosa por la mañana y la contraria por la tarde. No se le puede negar esa habilidad.

Pero eso no hace que se olvide del flanco interno. Prosigue su asalto a todos los resortes del Estado y, si se cruzan por medio empresas públicas o semipúblicas, pues también. Ahí están los ejemplos del Tribunal Constitucional, el CNI de los espías, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el CIS de Tezanos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), RTVE, la empresa Indra... Y, así, suma y sigue. ¡Cosas veredes! Los sanchistas están tomando el control de esos instrumentos de poder que son claves. Si algún día llega a gobernar el PP, desmontar todo este tinglado va a ser tarea de titanes, y llevará su tiempo. Y los sanchistas lo hacen sin ningún pudor y sin cortarse un pelo. Pues eso: las cosas que estamos viendo y las que nos tocará ver