Con Renfe hemos topado

Estamos acostumbrados a que todo lo que puede salir mal en los proyectos relacionados con Renfe acabe saliendo peor. En unos días finaliza el plazo que la compañía ferroviaria controlada por el Gobierno sanchista se autoconcedió para recuperar las cuatro frecuencias del Alvia a Madrid, y ya sabemos que la promesa no se cumplirá. Otra ofensa, otra bofetada, y van...

No sabemos, y quizás nunca lo sepamos, cuál ha sido el pecado cometido por esta provincia para que desde hace casi cuarenta años Salamanca y sus habitantes hayan sido blanco de la mofa y el desprecio de las autoridades ferroviarias del Gobierno de la nación. En 1985 el ministro socialista Enrique Barón, siguiendo instrucciones de Felipe González, se encargó de cerrar la línea férrea de la Vía de la Plata para comenzar a hundir el futuro del transporte salmantino. La provincia fue víctima de aquella concepción economicista que llevó a cerrar las líneas que no eran rentables, sacrificando el interés social y condenando al ostracismo a la España vaciada. A los castellanos y leoneses el Gobierno central nos dejó con lo puesto, pero tampoco la Junta de Castilla y León que fueron presidiendo consecutivamente José María Aznar, Jesús Posada o Juan José Lucas tuvieron arrestos para recuperar los trenes. Mientras los cardos crecían en las vías que pasaban por Salamanca, el Ejecutivo de la nación destinaba miles de millones de pesetas a construir el AVE a Andalucía o a Valladolid. No era por falta de dinero, sino por la voluntad de apostar por unos territorios en detrimento de otros.

Con Rajoy llegaron las primeras buenas noticias al abrir la línea electrificada hasta Medina, pero el tramo a Portugal sigue durmiendo el sueño de los justos. Para cuando se abra, dentro de tres, cuatro o cinco años, se habrá quedado obsoleta. A la estación de Vialia la han dejado ahora con tres frecuencias de tren rápido a Madrid, pasando por Medina del Campo, y un puñado de regionales (los TRD) que tardan más que una burra en llegar a la capital de España.

La pandemia ha servido de excusa perfecta al Gobierno sanchista-comunista para justificar la paralización de todos los proyectos que permitirían avanzar en la mejora de las comunicaciones de esta provincia. Mientras en casi todas las capitales del territorio nacional se han recuperado, incrementado y abaratado las frecuencias, en Salamanca siguen en modo reducido y además han disparado los precios, de manera que resulta mucho más barato ir de Madrid a Valencia o a Barcelona en AVE que de la capital charra a Madrid en el antediluviano TRD.

¿Qué han hecho los salmantinos para merecer semejante castigo, aparte de no votar en masa a Pedro Sánchez? Nunca lo sabremos. Lo que sí conocemos es la excusa que pone Renfe para no recuperar los Alvia o el tren a Lisboa: es que las líneas son deficitarias. Resulta que la compañía estatal perdió 368 millones el año pasado, y una pequeña parte, 25 millones, se debe a trenes-hotel como el de Lisboa. Así que ya podemos despedirnos de la conexión con Portugal porque si el Gobierno tiene que invertir en desarrollo y lucha contra la despoblación no va a ser en nuestra tierra, sino en Cataluña, el País Vasco o Valencia, donde no pierden habitantes pero tienen unos votos en el Congreso esenciales para la continuidad del inquilino de La Moncloa.

Desde 1985 para acá las humillaciones del Gobierno central en lo tocante a las comunicaciones ferroviarias han sido constantes, y durante todo este tiempo la tónica de las autoridades locales, provinciales y regionales ha sido la resignación. Ahora que están despertando, y día sí, día también, están levantando la voz frente a la injusticia, resulta que nadie les hace caso.

Aquí hemos juntado mucha más gente para protestar contra la salida de los legajos del Archivo de la Guerra Civil, asunto que tampoco nos daba de comer, que para defender a la provincia del olvido, que ahí sí nos jugamos el futuro. Somos así.