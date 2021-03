Comunismo o libertad

Si tuviera que elegir a un ser que representase la España degradada y catatónica de la que nos está tocando ser testigos, sin duda el deshonor y la furia serían para Pablo Iglesias Turrión, el hijo de terrorista, el defensor de terroristas, el aliado de terroristas y de otras hierbas malignas como los nazi-onalistas y los dictadores bananeros de Sudamérica, sus íntimos patrocinadores junto a los homófobos y pirados religiosos iraníes.

Cuando este tipejo, por cuyas venas corren el rencor y el asco, comenzó a hacerse notar, jamás pensé que llegara a algo, pensaba que sería otro tonto más, otra boutade criminal a las que ya este país nos tiene acostumbrados, me da igual Belén Esteban que él. Iglesias no es más que otro vómito mediático, pues este tipo de quinquis sociales, inadaptados sin más, son productos de la telebasura de grupos multimillonarios sin escrúpulos ni la más mínima ética que se le supone -y que se debería exigir- a los “mass media”.

El abandono de Iglesias del Gobierno no ha sido más que otra escena de este espectáculo de puticlub de carretera que es España, en el que la han convertido muchos de nuestros políticos y muchos, no lo olvidemos, de sus votantes, adictos al resentimiento. Agobiado por su manifiesta incapacidad para tan alta misión, agobiado por el aburrimiento de un ser simple, fatuo e ignorante, y agobiado por el propio Sánchez, que no lo aguantaba más, Iglesias decidió abandonar el camarote de los hermanos Marx y los más de cien mil muertos que deja atrás, e ir a cuchillo a por Ayuso, henchido de vanidad trasnochada de macho alfa, su verdadero yo.

Solo espero y deseo que este “nini” con pensión de ministro se pudra en el infierno de las urnas, si es que los votantes despiertan del coma alguna vez, aunque estoy convencido de que los madrileños, incluso los de la izquierda decente, tienen muy claro dónde están, ¡qué felicidad, Madrid!, y quiénes son sus representantes, los que trabajan por el BIENESTAR de los ciudadanos. Comunismo o libertad.