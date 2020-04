Lo que debía ser matrimonio constitucionalista inseparable PSOE-PP es hoy grave separación, irreconciliables sus líderes. Casado le debió decir a Sánchez: ¿Qué querías, ricura, que fuera a Moncloa: chocar los cinco hipócritamente en la escalerita, y hala, a sentarse todos juntitos, sin distinguir al líder de la oposición, en una misma mesa para la “reconstrucción” de España?; ¿con quienes quieren destruirla, o independizarse, o no han pedido siquiera perdón por sus asesinatos?; ¿mesa secreta, a cencerros tapados, sin trasparencia?. No, mi amor, ¡¡al Parlamento!!. Allí no tengo mas cojones que soportar a podemitas, separatistas y exterroristas, pero cada cual en su escaño y con su número de diputados, “luz y taquígrafos”, prensa parlamentaria, debates y votaciones públicas; no ruedas de prensa desde tu atril monclovita y filtrando preguntas. Pues ¡bien por Pablo, coño!. Siendo Casado se ha divorciado, eludido la trampa tendida por Iván Redondo, el abrazo del oso, el que no se deje engatusar por Moncloa es un traidor, se aprovecha de los muertos... Éxito indiscutible del líder popular. Aunque la portavoz se justificara con “el formato es lo de menos”. De eso nada. El formato es importantísimo.

Pedro Sánchez ordenó sin duda a la Guardia Civil que persiguiera a los desafectos al Gobierno. Pa mear y no echar gota. Eso, Pedrito, cariño, lo hacía divinamente Franco con los desafectos al Glorioso Movimiento Nacional. Somos muchísimos, presidente, los que no solo no te queremos, sino que te detestamos profundamente, y por eso no nos van a conducir al cuartelillo. Puestos a perseguir bulos, que los guardias detengan inmediatamente a Tezanos y lo lleven a la Comisaría mas próxima al CIS. Hoy, la portavoz lo justifica alegando que fue un “desliz fuera de contexto”, y que el general Santiago quiso decir Estado (no Gobierno). Entonces, ¿porqué no han detenido todavía al presidente por desamor al Estado Español, y al vicepresidente, por organizar una cacerolada contra la primera autoridad del Estado?.

Desafectos a este nefando Gobierno somos muchos millones, incluidos muchos socialistas. Debemos manifestarlo hoy en los balcones —mañana en las elecciones—, cantando por Manolo Escobar .”No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento, no te puedo querer, apártate de mi pensamientooo...”. Y de nuestras vidas, pedazo farsante.