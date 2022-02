Casado entierra al PP

Casado y Teodoro se tienen que ir a su casa porque han convertido el Partido Popular en un vertedero infecto y nauseabundo. Todo lo que tocan huele a cloacas. No han podido caer más bajo. No han podido destrozar más al Partido Popular y a todos los cargos que creen en el proyecto de centro-derecha.

Se tienen que ir porque los que vinieron a limpiar de corrupción al PP, según dijo ayer con prepotencia y chulería el general secretario, son los que han extendido la mierda por todos los rincones del partido hasta que la porquería les ha llegado a ellos mismos al cuello y ya no la pueden ni esconden ni disimular.

Se tienen que ir porque desde que pusieron un pie en Génova 13, en sustitución de Mariano Rajoy, no han creado más que división interna y enfrentamientos y gracias a estas maniobras han sobrevivido los farsantes que hoy pisan las moquetas de la sexta planta de Génova 13, la que llaman planta noble, donde almuerzan las pizzas “los pandilleros” que la “okuparon” con malas mañas en el congreso extraordinario en el que Casado se enfrentó a Soraya y a Cospedal por la presidencia del PP.

Se tienen que ir por los miles de militantes del PP que no se merecen sufrir el bochorno que están viendo. Se tienen que ir por los miles de alcaldes y concejales de pequeños municipios de toda España que están dando la cara por unas siglas detrás de las cuales están hoy unos mafiosos, con malas artes y peores mañas, que sonrojan a todos.

Ayer un alcalde de esta provincia, un regidor que no saca absolutamente nada por representar al PP en su localidad, lloraba de vergüenza, de indignación, de impotencia por ver cómo naufraga el partido para el que han estado pidiendo el voto solo hace cuatro días.

La dimisión de Ángel “Carroñero”, compañero y amigo de Casado y de Teo en las Nuevas Generaciones, demuestra que estuvo implicado en el intento de espionaje a su compañera Isabel Díaz Ayuso con el objeto de destruirla políticamente, simplemente porque tiene más tirón que Pablo y Teo juntos. Mientras Ayuso cosecha éxitos en las urnas, Casado siembra España de fracasos y al partido lo conduce a la irrelevancia. Casado por no ganar, no ganó ni el congreso en el que sucedió a Mariano Rajoy. En la primera vuelta, donde votó el militante de a pie, ganó Soraya Sáenz de Santamaría, quien sabía muy bien que no se podía fiar de un chiquilicuatre, vendedor de crecepelos que ya había traicionado en alguna ocasión a quien había confiado en él como responsable de comunicación del PP.

Supongo que junto a su amigo, el hábil lanzador de pipos de aceituna, Casado urdió la misma maniobra mezquina y ruin para cargase a Sáenz de Santamaría en aquel congreso en el que la que fuera vicepresidenta de Mariano Rajoy tuvo que explicar que era militante del PP porque solo ellos, como dos farsantes de tercera, repartían los carnés y decidían quién tenía “pedigrí” para estar en el Partido Popular.

Estalla el mayor escándalo que recuerdo de los últimos 30 años del PP y Casado ni siquiera ha dado la cara. Está desaparecido. Ayer mandó salir a su general secretario, Teo Egea, el brazo ejecutor de Ayuso, para anunciar un expediente a uno de los escasos valores que tiene hoy el Partido Popular. Imagino que alguien con dos dedos de frente abrirá otro expediente de expulsión inmediata por los actos presuntamente delictivos en los que está implicada supuestamente la “pandi” de la sexta de Génova, donde al parecer estuvo atrincherado ayer Casado como un cobarde sin escrúpulos.

Y mientras tanto, Pedro Sánchez ayer se frotaba las manos viendo, tumbado en un sillón, cómo Casado destruye el PP y los de Vox miran entre horrorizados y entusiasmados porque en las próximas elecciones llenarán las urnas de votos de antiguos votantes populares gracias a la fechoría de “los hermanos Malasombra, somos malos de verdad”.

Se lo han puesto más difícil todavía a Mañueco para negociar un Gobierno en solitario e imagino que Juanma Moreno estará encendiendo una vela a a Virgen de los Reyes para que cuando le toque convocar ya se hayan ido Casado y Teo.

Por la decencia, por la honradez, por el trabajo y la entrega de miles de cargos públicos del PP de los pequeños municipios del España, de militantes y votantes, váyase ya señor Casado. Váyase antes de que las bases que están soportando estoicamente cómo se cargan unos niñatos su partido, los tengan que desalojar a la fuerza.