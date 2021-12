Botellones por... narices

BUENO, pues parece que ha habido un poco de sentido común que, en los tiempos que corren, se echa de menos con los problemas que nos ha dejado el bicho (y no me refiero a CR7 que para suplirle ya tenemos al gran Vinicius).

Me refiero a la suspensión de las dos fiestas para los jóvenes que estaban planteadas para el inicio de estas navidades, la Nochevieja Universitaria y el MegaCotillón. Que eran dos fiestas diferentes, con diferentes organizadores, que alguno se ha liado. En el caso de la primera, ha sido la propia Asociación de Hostelería de Salamanca la que ha decidido dar un paso atrás ya que no podía garantizar la seguridad de los participantes. Es decir, que los hosteleros han pensado que si con esta fiesta se disparan contagios, incidencias, hospitalizaciones... se puede dar el hecho de que vuelvan las temidas restricciones en navidades, que es una época en la que ellos esperan hacer una caja golosa.

Si hablamos del MegaCotillón sabemos que el hecho de volver a usar el Multiusos para la campaña de vacunación ha tenido como efecto secundario que esta fiesta no se pueda realizar. Es cuestión de prioridades. Porque hay algo que no podemos olvidar, el salir de fiesta no es derecho que nosotros tengamos. No lo es. Ahora que se está viendo que en algunos lugares se impone el pasaporte Covid para acceder a hostelería, conciertos, obras de teatro... Y algunos ponen el grito en el cielo, quiero dejar claro que no tienen el derecho intrínseco a acudir a estos lugares y no se les estaría robando (argumento de ofendiditos). No. Pueden ir, cumpliendo unas reglas. Yo no tengo derecho a conducir, podría hacerlo si tuviera carnet, pero no lo tengo, pues me aguanto. Con el pasaporte Covid lo mismo, si quieres ir y no lo tienes, te quedas en casita. Tú solito has tomado una decisión, sé consecuente. No vale querer estar en misa y repicando.

¿Que ahora que estas fiestas se han suspendido quiere decir que la ciudad vaya a ser un remanso de paz antes de que los estudiantes se vayan a sus casas o se centren en sus familias (que no olvidemos que muchos de los alumnos de la universidad son de aquí eh)? Pues no, claro que no. ¿Qué las reuniones de amigos, cenas de empresa, visitas a la familia van a ser focos de contagio tan o más graves de lo que habrían sido estas dos fiestas? Pues sí, claro que sí.

¿Y qué van a hacer los jóvenes sin fiestas? Botellones. Yo le lanzo un reto al rector (al que felicito por seguir siéndolo) para que trate de educar en valores a estos jóvenes que deben ser nuestro futuro. Suerte.