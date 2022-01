Como en Salamanca dependamos de los candidatos de la España Vaciada para que nos solucionen los problemas de la despoblación, apañados estamos.

La cabeza de lista por esta provincia fue personal de confianza del partido morado de Pablo Iglesias, que estaba dentro del grupo mixto en el Ayuntamiento de Salamanca. Y el número dos, ¿qué les puedo decir de un tal Carlos Lanchas? Solo hace falta ver su Twitter para hacer un retrato de este joven ganadero aspirante a representarnos a los salmantinos en las Cortes de Castilla y León. Basta un dato: le gusta el porno duro y no lo oculta. Vamos, lo que viene a ser un degenerado bastante guarrete, que además lo exhibe en redes sociales para que todo el mundo se entere de sus aficiones. Creo que ayer ya vació su Twitter de cochinadas.

No creo que alguien le pregunte por sus propuestas para llenar Casillas de Flores, donde vive, de ciudadanos dispuestos a dejar la ciudad. Con su trayectoria pública, lo lógico es preguntarle por lo que domina, que por lo que se ve tiene mucho que ver con sus inclinaciones obscenas y poco serias.

No sigo con el resto de los integrantes de este conglomerado de idearios políticos. Solo espero que no saquen ni un voto porque no sería nada positivo para esta provincia que una candidatura como ésta pueda ser la llave de un gobierno como el de la Junta.

El nivel político está decayendo a unos niveles francamente preocupantes y la responsabilidad es a partes iguales de los políticos y de quienes les votamos, les consentimos y no les exigimos un mínimo nivel intelectual, pero también ético y de valores.

Varios de los candidatos que van en las listas de la llamada España Vaciada son próximos al partido que creó y defenestró Pablo Iglesias cuando se quitó la careta y empezó a vivir como un ricachón aunque telepredicaba lo contrario. El viaje de Vallecas a Villatinajas le costó más de un disgusto interno y la ruptura con la mayoría de los amigos que le habían acompañado en la creación del partido que resultó ser uno de los mayores fraudes de la democracia. Y los que no han tenido acomodo en Podemos o los defenestrados de otros partidos, es decir lo que en Castilla se conoce como desechos de tienta, han encontrado hueco en otro experimento de la nueva política que tiene todos los visos de convertirse, si consiguen algo, en un fraude al ciudadano.

Viendo el sesgo ideológico y las conexiones que pueden tener con el campo y con los pueblos, Pedro Sánchez ya se ha apresurado a tender puentes con la España Vaciada, que suena muy bien, por si tocara la flauta y el socialista Luis Tudanca necesitara sus votos.

Todo queda en casa y a pesar de los desencuentros públicos -que no privados- con el impresentable de Alberto Garzón por la pésima imagen que está dando este individuo de España en general y de los ganaderos en particular, la sintonía del PSOE con lo que queda de Izquierda Unida y de Podemos es más que evidente, porque ante semejantes barbaridades de un miembro del Gobierno que no es más vago porque no se entrena, lo suyo sería ponerlo de patitas en la calle. Pero no, ahí tienen al presidente del Gobierno contemporizando con el inútil de Garzón para que no peligren sus aposentos en La Moncloa.

Por cierto, ¿tienen algo que decir los candidatos de la España Vaciada de este ministro impresentable llamado Alberto Garzón? Son los ganaderos los que le dan sentido a la España rural y son ellos los que han protegido a lo largo de los años el medio natural del que disfrutan urbanitas impresentables como el ministro de Consumo.

No creo que estos de la España Vaciada exijan a Sánchez que destituya al mayor detractor de la España rural. Lo que le pasa a este ministro es que no tiene nada que hacer y cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo, como dice el viejo refranero castellano.