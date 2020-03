Daniel I. Aguirre es uno de los padres perseguidos por un grupo de falsarias y secuestradoras de sus hijos que, bajo el nombre de Infancia Libre, ha estado impartiendo doctrina sobre los males irreversibles del “heteropatriarcado” y denunciando a sus maridos con falsos testimonios que han tardado años en aclararse. Hasta tal punto llegó esa desfachatez que Infancia Libre fue citada por Podemos ante el Congreso de los Diputados como excelsas representantes de las madres defensoras de sus hijos vilmente maltratados por sus progenitores.

La concreta denuncia falsa contra Daniel I. Aguirre fue sostenida por Patricia González Arribas, madre de la niña, durante años. Era la única forma de paralizar el proceso contra ella que sostiene la Fiscalía y que le pide tres años de cárcel por el secuestro de su hija, que hoy tiene once años.

Infancia Libre, la asociación apadrinada por Podemos, contaba con un psiquiatra de cabecera, Antonio Escudero Nafs, nombrado por Zapatero en 2010 asesor del Observatorio contra la Violencia de Género. Este profesional vio a la menor el 17 de julio de 2017, realizó un informe en el que certificaba que había recibido abusos, y pese a la gravedad de esos hechos, no volvió a verla nunca más. “Sorprende que tras varias sesiones tratando a la menor, cuando ella cuenta el episodio supuestamente ocurrido con su padre se detenga el tratamiento”, escribe literalmente la juez.

Pero no sólo está implicado en este caso de falsedad el psiquiatra citado, también la pediatra granadina Narcisa Palomino fue señalada por la Policía judicial como parte de entramado de profesionales que dio cobertura a las madres de Infancia Libre en su decisión de huir con sus hijos, desescolarizarlos y negarse a cumplir las resoluciones judiciales.

El juzgado 54 de Madrid ya archivó la causa contra Aguirre en 2015, pero eso no impidió a la madre de la niña seguir con sus denuncias. Por su parte, el Centro Madrileño Contra el Abuso Infantil certificó que “los hechos denunciados no son compatibles con un abuso sexual infantil”, pero sólo cuando el Juzgado de Familia obligó a que la niña fuera tratada por un psiquiatra del Hospital del Niño Jesús y no por Escudero Nafs se consiguió que la niña declarara hace unos días ante el juez: “Papá nunca me hizo nada”, dijo, dejando a la mentirosa que es su madre definitivamente en el sitio que merece: el de una delincuente que debió ir camino de la cárcel para escarmiento de las falsas denunciantes que tanto abundan.