Alumbrando un nuevo partido

Qué tendrá la política que tanto encandila y embelesa a determinados personajes. Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales del último domingo de mayo de 2023, el que fuera presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, quiere volver a acaparar las cámaras, los titulares y las fotos creando un partido político, que tiene muchos visos de tomar el mismo camino que la plataforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Ertes, más conocida como Yoli “tenacillas” o la del carrito de la compra.

De momento, Martín Galeano está intentando convencer a 30 personas, los 27 titulares y 3 suplentes de una candidatura normal -podría presentarse con menos-. En el intento quiere aglutinar a empresarios, aunque la mayoría, por no decir el 99 por ciento, declina semejante “suicidio empresarial”. Solo el ex de la hostelería Alain Saldaña apoya de momento la plataforma con la que el empresario pretende entrar en el Ayuntamiento de Salamanca y volver a tener el protagonismo que ha perdido cuando ha tenido que dejar la asociación empresarial.

Con un nombre tan poco original como “Por Salamanca” imagino que pretende emular a partidos localistas que han triunfado en otras provincias, como Por Ávila. La diferencia es que el líder del partido abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, procedía del PP y llegó a ser presidente de la Diputación de Ávila por una escisión interna de los populares, que hasta ese momento habían demostrado una unidad inquebrantable y sumisa con el presidente provincial.

Martín Galeano, sin embargo, es un desconocido en el panorama político y entre la ciudadanía en general. Tampoco goza del respaldo empresarial y tiene todas las papeletas de pegarse el gran tortazo si finalmente prospera su proyecto y decide concurrir a las elecciones municipales. Vamos, tiene toda la pinta de convertirse en un fracaso electoral como el de la señora Yolanda Díaz con su marca Sumar. La vicepresidenta ha tratado de aglutinar a la izquierda en torno a su persona, pero de momento ya ha tenido los primeros problemas en Andalucía, territorio fundamental para conseguir su objetivo de seguir en la “pomada política” de La Moncloa que tanto le gusta. Yolanda tampoco es nada sin un partido detrás. Su desconocimiento y excesivo ego la han llevado a despojarse de Más País, el partido de Íñigo Errejón o de Podemos, que sigue manejando en la sombra el macho alfa Pablo Iglesias. Los experimentos de sumar partidos a la izquierda del PSOE han resultado nefastos. Aquí cada uno lo que busca, como se ha demostrado, es el protagonismo personal.

Lo mismo que ha ocurrido con coaliciones o partidos localistas, como UPS (Unión del Pueblo Salmantino) por ejemplo, o Vecinos por Salamanca, liderado por José María Collados o las múltiples marcas con las que se ha presentado la izquierda por discrepancias o protagonismos mal entendidos con Izquierda Unida o el Partido Comunista. Nunca sacaron nada y era más un afán personalista, que partidos con un proyecto político de ciudad. Luis Fuentes también encabezó, después del fracaso de UPS, la coalición SI por Salamanca.

Todos aparentan luchar por Salamanca, pero en realidad detrás de estos partidos o coaliciones se encuentran “estrellas” emergentes que buscan su propio brillo, bien porque han sido marginados de los grandes o porque no han encontrado hueco en ellos.

Si a José Vicente Martín Galeano o el propio Alain Saldaña, que no quiere aparecer en primera fila, hubieran recibido la oferta de Ciudadanos, del PP o, incluso, del PSOE, no estarían planteándose crear su propia marca, que está condenada al fracaso mucho antes de que se abran las urnas en mayo próximo. La realidad es tozuda y los ciudadanos buscan buenos gestores no protagonistas.