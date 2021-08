Ajuste de cuentas

Os cazaremos y os haremos pagar lo que habéis hecho, ha amenazado el presidente del país más poderoso de la tierra, a los autores del atentado del aeropuerto de Kabul. Suena a desquite, escarmiento, venganza. Hay que tener en cuenta que Joe Biden es católico; que en cada uno de los dólares figura “En Dios confiamos” (In God we trust); y que el juramento de lealtad se hace “Bajo Dios” (Under God), introducido por Eisenhower para que las armas espirituales fueran siempre el recurso más poderoso de su país. Por tanto, cabría recordar a Biden el evangélico “poner la otra mejilla”; o que de seguir la Ley del Talión, el “ojo por ojo y diente por diente”, lo haga en su mejor lectura, es decir que la represalia sea proporcional al ataque, no desmedida. Porque -para entendernos-, a quien entra en tu jardín de noche a robar, no se le puede matar de un disparo, digan lo que digan los defensores del septuagenario de Ciudad Real, al que la juez ha enviado a prisión. Algunos lectores recordarán por su bárbara desproporción, el suceso de Puerto Hurraco, que empezó con un litigio de lindes; siguió por un desdén amoroso; luego un incendio con una madre muerta; y acabó con dos hermanos de la repudiada que dijeron ir a tórtolas, ¡con cartuchos de posta! Total, nueve muertos. Entre la legítima defensa o el desquite, y la venganza, hay fronteras muy sutiles. La antipatía que provocan los “yanquis” obedece a su poderío económico y militar, como le sucedió a España cuando fue un imperio en el que no se ponía el sol. Todavía padecemos nuestra leyenda negra, lo que en un excelente y difundido ensayo María Elvira Roca bautizó como “imperiofobia”.

Precedentes hay todos los que queramos. Vámonos a los Juegos Olímpicos de Munich (1972): un comando terrorista palestino de “Setiembre negro”, como venganza por la masacre y expulsión de unos aldeanos palestinos en 1948 por la organización paramilitar judía Haganá, secuestró a once atletas israelíes. Exigían la liberación de 250 presos palestinos. Israel rechazó el chantaje y fueron ejecutados. Golda Meir ordenó al prestigioso servicio secreto israelí, el Mossad, cazar y ejecutar selectivamente a los autores. Pero lo hizo reservadamente, en su despacho -por razones obvias y para no ponerles en guardia-, mientras que Biden lo ha hecho con televisión en directo, sin duda para satisfacer a los propios americanos y su milicia. Los sagaces y preparados agentes 007 del Mossad cumplieron, y el judío estadounidense Spielberg nos contó cómo.

Aquí, Aznar no cedió a la presión de ETA pretendiendo acercar a sus presos a cárceles vascas, y a Miguel Ángel Blanco le descerrajaron dos tiros. Hoy me resulta grato ver en televisión opinando al prestigioso diplomático Javier Rupérez y aún me conmueve su regreso al hemiciclo tras su secuestro, por un comando de Otegui, ahora “hombre de paz” (Zapatero dixit). Salvó su vida porque Suárez cedió a la exigencia etarra de liberar veinte de sus presos. Pero hablamos de Yihad, y nos vendrá a la memoria el atroz atentado de Madrid-Atocha el 11M, en vísperas electorales, con casi 200 muertos y más de 2.000 heridos.

Al menos una docena de vidas de soldados norteamericanos, tras perder en veinte años varios miles, le ha costado su repatriación a EEUU. A España 102. Hemos traído bastantes menos de los afganos vulnerables por su colaboración con España. Pedro Sánchez ha declarado con su habitual solemnidad y descaro: “Misión cumplida”. Pero no precisamente por él en alpargatas, sino por nuestro abnegado Ejército y el servicio exterior, que ha dignificado -desembarcando el último-, el embajador Ferrán, aunque ya había sido cesado por el Gobierno social-comunista.

Esperamos que EEUU vaya de caza, pero no a cobrarse “tórtolas” indiscriminadamente. Selectiva, de los autores. Habrá película.