Adictos al sexo

Juan García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta por Vox, no da tregua. Cada vez que hace una declaración, se asegura un titular. El joven Gallardo participó el sábado en Zamora en unas jornadas sobre despoblación y allí, me imagino que antes la sorpresa de los presentes, vinculó la despoblación a la hipersexualización, que es tanto como decir que la culpa de que no nazcan niños en esta tierra la tiene la adicción al sexo. Una banalización impropia del número dos del Gobierno de Castilla y León, aunque las polémicas declaraciones las haya hecho como responsable del partido político de Abascal. Gallardo habló de una generación infantilizada, “eternos adolescentes que no quieren asumir las cargas de un hijo”, dijo, aunque él mismo se incluyó en esa generación.

Sus palabras, desde luego, poco tienen que ver con cualquier estudio demográfico serio o científico. Parecen más bien un burdo estudio de esos que aparecen de vez en cuando patrocinado por alguna marca comercial de profilácticos. Pero viniendo de un político que tiene un cargo de tanta relevancia, lo que denotan es que es un novel en la cosa pública y tan poco cauto que es capaz de decir la primera ocurrencia que se le pasa por la cabeza. Peligroso.

“El poder desgasta... a quien no lo tiene”, solía decir el democristiano italiano Giulio Andreotti, pero creo que sin la exposición que tiene Vox desde el gobierno de coalición en Castilla y León, el partido de Abascal habría seguido subiendo como la espuma sin experimentar el desgaste de tomar decisiones y de ser juzgado por los ciudadanos por lo que hace y no por las utopías que se pueden sostener desde la oposición.

Por eso mantengo que el mejor aliado de Feijóo para ganar las próximas elecciones generales no es Moreno Bonilla, que acaba de barrer en Andalucía, feudo eterno del socialismo. Ni siquiera con su gesta de anular a la musa de la “derechita no cobarde” Macarena Olona. El colaborador necesario del nuevo presidente del PP es Alfonso Fernández Mañueco. Es el que más y mejor le puede ayudar a llegar a La Moncloa sin las ataduras de Vox. Castilla y León es la única Comunidad donde Vox gobierna con el PP y es el mejor escaparate para que los ciudadanos vean, experimenten y sepan lo que es el partido de Santiago Abascal.

Dos meses escasos de Vox en las instituciones de Castilla y León ya han demostrado que una cosa es predicar -que todo sea dicho, Vox tiene buenos oradores- y otra es dar trigo. Lo último están demostrando que no es lo suyo. Bien por falta de experiencia, destreza o porque vivían en la utopía.

Podemos y todos los partidos que surgieron a la izquierda del PSOE también crecieron al amparo de una quimera irrealizable aprovechando una situación de hartazgo ciudadano con los partidos tradicionales. Consiguieron engatusar a muchos ciudadanos contando milongas que nada tenían que ver con lo que ellos están haciendo desde gobiernos autonómicos, locales o desde el mismísimo Consejo de Ministros. La única forma de quitarle la careta a Podemos ha sido dejándolo entrar en las instituciones, aunque lamentablemente lo hayamos tenido que sufrir. Y la única forma de que los de Abascal demuestren si saben gestionar es gestionando.

Tras el triunfo del PP en las elecciones andaluzas y las buenas intenciones de voto que vaticinan las encuestas para el partido liderado por Feijóo hay quienes ya especulan con la posibilidad de que Fernández Mañueco vuelva a convocar a los castellanos y leoneses el próximo mes de mayo, haciendo coincidir de nuevo las elecciones autonómicas con las municipales con las esperanzas de que se pueda desligar de Vox.

Pero, en primer lugar, nadie puede garantizar que en Castilla y León el PP obtenga una mayoría absoluta dentro de once meses como ha ocurrido en Andalucía. Y Vox todavía no se ha desgastado lo suficiente como para que no sea prescindible en ayuntamientos, diputaciones o en el Gobierno de España. El PP necesita que el partido de Abascal siga cometiendo errores para garantizarse mayorías incuestionables. Y hay garantía de que seguirá acaparando titulares.