Actus Interruptus de Petrus

Estoy triste, apenado, compungido, apesadumbrado, disgustado, desconsolado, afligido, atribulado, incluso abatido. También pesaroso, quizás hasta dolorido, desolado, es posible que hasta mustio y a la vez contrito, consternado. Puede que melancólico, contrariado, hasta afectado y, por si no ha quedado suficientemente claro, también mohíno, una bella palabra que ha caído en desuso.

Y, ¿a qué se debe tamaña desazón, que invade mi espíritu y que me desasosiega? Pues tengo que confesarlo: me acabo de enterar de que “Petrus” Sánchez ha decidido suspender esa gira por España diseñada desde La Moncloa y que anunciaron a bombo y platillo al comienzo del curso, cuando solo llevan hechos dos “actus”. El primero fue en Sevilla. Y la noticia, al mismo nivel que el acto, fue la de una foto de un ciudadano que andaba por allí con una mini pancarta, que decía algo así como “que te vote Txapote”. Ni un grito, ni un insulto, ni un silbido salió de su boca; tan solo esa mini pancarta levantada por encima de la cabeza del “manifestante” en cuestión. Eso sí, alrededor había unos cuantos que silbaban y abucheaban a Sánchez, mientras otros recogían la escena con sus teléfonos móviles. El segundo “actus” de esa gira, ahora interrumpida, tuvo lugar en Toledo y allí también hubo diversas muestras de protestas. Tampoco es que “los protestantes” fueran muchos, pero sí los suficientes para que “Petrus” Sánchez y su clan monclovita se disgustasen. Ahora, a consecuencia de lo anterior, mi gozo en un pozo. La verdad es que llevaba ya un par de semanas un tanto mosqueado y preguntándome qué estaba pasando, porque “Petrus” no había vuelto a las calles y plazas. Yo, que me había hecho el firme propósito, a modo de penitencia, eso sí, de asistir por lo menos a la mitad de la treintena de “actus” programados, para contemplar “in situ” como recibían a “Petrus” Sánchez en distintas partes de la geografía española, me tendré que buscar otro entretenimiento. El lema de esa campaña, que ahora se ha abortado, era, y es, “El Gobierno de la gente”. Se diseñó a modo de homenaje-imitación de aquella gira que protagonizó Sánchez para contactar con la militancia socialista de toda España, cuando fue descabalgado como máximo responsable del PSOE por los barones. Entonces ese recorrido dio buenos resultados y “Petrus” volvió al poder después de muchos kilómetros y haber pulsado las prioridades de la militancia socialista. Ahora las mentes pensantes monclovitas habían decidido repetir la gesta, pero una parte de “la gente” parece que no reconoce a su Gobierno. Total, que cuando llevaban tan solo dos “actus” del serial han decidido dar carpetazo al asunto, con la excusa de que Sánchez “polariza”. La verdad es que no me había dado “coscado” yo de eso. En resumidas cuentas, todo lo anunciado y programado se ha quedado en el “actus interruptus de Petrus”. Y como dirían en Argentina, eso no da gusto.