Si el apoyo social a un líder político se midiera en la cantidad e intensidad de felicitaciones, parabienes, enhorabuenas, besos y abrazos que recibe tras su ‘coronación’, Alfonso Fernández Mañueco estaría disfrutando de una plácida mayoría con la que navegar en esta undécima legislatura autonómica. Hasta 45 minutos de abrazos calculé ayer en el hemiciclo de las Cortes después del juramento del que repite como presidente de la Junta. Barra libre de contactos, y eso que seguimos en pandemia.

Abrazos directos y sinceros, a mascarilla quitada, sin complejos y con el nivel de complicidad por las nubes. Abrazos intensos, con presión costal y golpe en la espalda, que peinan canas y destilan consejos de veteranos retirados de la primera línea. Abrazos tiernos, con una historia detrás que va mucho más allá de la política. Abrazos de protocolo, oficialistas, para cumplir trámite y salir en la consabida foto de postureo tuitero. Abrazos interesados, cargados con el habitual ‘qué hay de lo mío’. Abrazos falsos, de ‘amigos’ o enemigos, que bailan en función de los intereses partidistas. Hasta abrazos gallegos y ausentes.

La casuística es casi interminable porque los abrazos son subjetivos por naturaleza, de ahí que haya muchos difíciles de encajar en una categoría. Buen ejemplo de ello es el apretón entre Mañueco y el que será su número dos en el ejecutivo: Juan García Gallardo. El llamado a ser adalid de Santiago Abascal en el terruño se pasea por las Cortes desprendiendo cierto aire de heredero inesperado descubriendo la hacienda familiar. El tiempo nos dirá qué tipo de abrazo es el suyo... si quieren, pueden hacer sus apuestas.

Sin olvidar otro de los clásicos, el abrazo de agradecimiento, que ejemplifican los renovados consejeros de la marca PP. Apenas dos novedades: la salida de Ángel Ibáñez del gobierno y la entrada de María González Corral como consejera de Movilidad y Transformación Digital. Es posible que estos dos movimientos estén interrelacionados una vez que VOX le endosara el asunto de la paridad a los socios del PP. La ‘novata’ del gobierno se autodefine como “apasionada por la ingeniería, el agua, el campo y nuestra tierra”. No es mala carta de presentación. El resto, repiten todos. Evidencia de que a Mañueco le sobraba Igea y su partido (Ciudadanos) y de que el resto de piezas sí le encajaban.

Y con estas nos plantamos en el 23 de abril, Día de Villalar y supuesta Fiesta Oficial de Castilla y León, según figura en un libro llamado Estatuto de Autonomía. Aunque la volatilidad de la política actual provoca que ni los usos y costumbres de tan señalada fecha sobrevivan. Este sábado habrá muchos de traje y corbata que no pisarán la campa comunera, es posible que los encuentren disfrutando de San IKEA, que dijo Luis Fuentes, al que una vez, no hace tanto, también le dieron muchos abrazos, aunque no durante 45 minutos.