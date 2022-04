HOLA chata ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Quizá no deberías hacerlo, quizá ya deberías saber que estoy aquí una semana sí, una no, lanzando aquellas cosas que pienso y a pesar de ello digo. Soy así, no lo puedo evitar.

Te escribo con una canción de fondo, creo que sabes cuál, y te escribo porque justo en esa fecha, en ese día para el que no falta nada, vamos a ver el principio de algo. No sé si bueno o malo (espero que bueno, claro), pero sin duda ahí arrancamos.

¿Ves por dónde voy? ¿Sabes a lo que me refiero? Tranquila, yo te lo explico. Para mí el 20 de abril de 2022 (bueno, para mí y para todos) van a suceder dos cosas muy importantes. Dos cosas más, dos cosas que, en otros años, en ese tiempo de la normalidad que tanto echamos de menos, habrían destacado y abierto los telediarios. Ahora no lo sé, por eso yo te las digo, para que estés atenta.

Porque el 20 de abril se anuncia como el fin del uso de las mascarillas en interiores. Y me hace ilusión, y es un paso más, y ya tengo ganas de poder volver a ver la cara de los camareros, de la gente, de los amigos... cuando estamos bajo techo. ¿No te parece que es un dar un paso más? ¿No te parece que eso quiere decir que la cosa está mejor? A mí sí, a mí me parece una buena noticia y, la verdad, con todo lo que llevamos encima, quiero aferrarme a todo lo bueno que tengamos cerca.

Pero el 20 de abril también pasa algo que debería importarte, no sé si más que lo anterior, pero sí de un modo diferente. El 20 de abril Mañueco se lanza al ruedo a torear su segundo de la tarde. El primero terminó con silencio por parte del respetable y con afán desmedido de protagonismo del subalterno. Cambio de cuadrilla, montera bien apretada y a mirar a toriles a ver lo que se viene encima.

Y ay, querida amiga, no sé tú, pero yo he oído decir tantas veces a tanta gente que al llegar Vox nos iban a llegar las siete plagas, que ya tengo curiosidad de ver si es tan fiero el león como lo pintan. No sé tú, pero yo ya soy más de hechos que de palabras, que si pasamos por la hemeroteca a muchos de los que hablan en contra de los resultados electorales, quedarían bastante retratados. Veamos lo que hacen, veamos cómo gobiernan y ya, desde ahí, protestamos, actuamos y tomamos nota. ¿No es más lógico? Vamos digo yo.

El 20 de abril va a ser un pequeño gran día, por lo que nos va a traer y por todo lo que me está recordando al oír la canción. Vivimos mirando de frente, pero no debemos de olvidar mirar al pasado para que nada nos dé un susto.

Pues nada chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos.