Vox insta en el Congreso a reforzar la presencia rápida de la Guardia Civil en la España rural con más medios y agentes Quiere que los municipios con cuarteles cerrados o sin personal dispongan de «atención presencial rápida y de calidad»

E. P. Madrid Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:43

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso instando al Gobierno a adoptar medidas para aumentar la presencia de la Guardia Civil en la España rural mediante el refuerzo de las plantillas en todo el territorio nacional, la redacción de un plan integral de medios y la reorganización de despliegues y acuartelamientos.

La propuesta, que será debatida en la Comisión de Interior, pide en primer lugar «reforzar la presencia de la Guardia Civil en todo el país, especialmente en las zonas rurales y fronterizas, a fin de »garantizar la seguridad de los ciudadanos, combatir la delincuencia y la inmigración ilegal«.

A continuación, reclama elaborar un plan integral de refuerzo que incluya un aumento significativo de efectivos para garantizar una «respuesta rápida y eficaz» ante cualquier amenaza a la seguridad, priorizando que los municipios con cuarteles cerrados o sin personal dispongan de «atención presencial rápida y de calidad».

Fomentar el arraigo de los agentes

El plan también deberá contemplar la modernización de los equipos y medios materiales de la Guardia Civil, para hacer frente a los nuevos desafíos de la seguridad ciudadana, como la ciberdelincuencia y el crimen organizado, así como la implementación de programas de formación continua y la mejora de las condiciones laborales de los agentes, incluyendo «la dotación de viviendas dignas y adecuadas en los destinos rurales» que fomenten «la estabilidad y el arraigo».

El texto, recogido por Europa Press, pide también impulsar que la asignación de cursos y comisiones de servicio no esté sujeta meramente a la discrecionalidad de los mandos, garantizando un sistema con «criterios objetivos y transparentes, estipulados reglamentariamente en la idoneidad y el mérito profesional y académico».

Otra de las medidas planteadas por Vox es reorganizar el despliegue a nivel Zona y Comandancia, evitando la duplicidad de Unidades y tareas que generan ineficiencia, así como eliminar la burocracia innecesaria «que ralentiza la toma de decisiones y ocupa a cientos de agentes en tareas que nada tienen que ver con la gestión de la seguridad ciudadana».

Reutilización de cuarteles

Además, la iniciativa propone agrupar puestos de la Guardia Civil, «que en muchos casos se encuentran infrautilizados o carentes de personal suficiente», matizando que cualquier reorganización «no tiene por qué suponer el abandono o cierre de las casas cuartel», que considera que «cumplen una función importante en la vida de las comunidades rurales».

En caso de cierre de acuartelamientos por motivos operativos, la formación reclama que «en ningún caso» se proceda a la enajenación de las instalaciones y que se mantengan como pabellones y residencias logísticas para los miembros de la Guardia Civil y sus familias.

Vox justifica esta PNL incidiendo en que la España rural «ha sido abandonada por el bipartidismo durante décadas», lo que a su juicio «ha provocado la despoblación, la falta de oportunidades, el cierre de explotaciones agrícolas y ganaderas o la inseguridad creciente». Atribuye estos problemas al «desmantelamiento» de la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales por la reducción de efectivos en la calles y cuarteles.