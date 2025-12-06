Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. E. P.

Sánchez insta a cumplir la Constitución: «Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social»

El líder del Ejecutivo asistirá este sábado al acto institucional por el Día de la Constitución que se celebrará en el Congreso de los Diputados

E. P.

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:34

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que cumplir con la Constitución «es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente».

«Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución!«, ha señalado este sábado Sánchez en una publicación en X.

El líder del Ejecutivo asistirá este sábado al acto institucional por el Día de la Constitución que se celebrará en el Congreso de los Diputados.

La Cortes Generales celebrarán el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en un clima de crispación política y con el 'plante' de más de la mitad de los grupos parlamentarios, entre ellos los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Salón de Pasos Perdidos será el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Pero sobre todo un año en el que la tensión y la crispación han marcado el curso político y jurídico, con socialistas y 'populares' principalmente enfrentados por diversos asuntos, entre ellos los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En concreto, el 'caso Koldo' ha provocado, de entrada, la prisión provisional para los dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aún diputado del Grupo Mixto, y Santos Cerdán --ahora está en libertad--, así como del exasesor de Ábalos, Koldo García.

