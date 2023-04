Sánchez dice que la Ley de Vivienda “transforma un problema en un derecho” y Feijóo le acusa de ‘podemizarse’

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de entregar las políticas públicas a Podemos, ERC y EH Bildu con su nueva “ley antivivienda” y otras normas aprobadas en los últimos meses. Así lo ha expresado en su intervención en un mitin en la localidad de Vega de Pas (Cantabria), donde ha calificado la ley como una “vergüenza” y una “gran decepción” por que no habla “en serio” de la vivienda, “uno de los principales problemas” de España.

En este contexto, se ha mostrado a favor de generar viviendas sociales y ha afeado a Sánchez que haya “hecho cero”, al tiempo que le ha acusado de haber puesto en marcha “escasas o nulas” ayudas para el alquiler de los jóvenes. “Yo estoy de acuerdo en proteger a los españoles que tienen dificultades para pagar su vivienda, pero lo que no estoy de acuerdo es que no se haga nada para desalojar a los okupas de las casas que no son suyas”, ha añadido también, para incidir en que la nueva Ley de Vivienda no incluye “ni una palabra” sobre okupación ilegal.

Al respecto, ha asegurado que el PP presentará “un modelo alternativo a la ley antivivienda” y garantizará “más ayudas y seguridad, tanto para el arrendador como para el arrendatario”: “Vamos a hacer un pacto y no una imposición de la minoría conta la mayoría de españoles”, ha avanzado, para resalta que el precio de la vivienda baja “construyendo más”.