El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

Sánchez, ante la Peste Porcina: «Estamos en sofocar este foco y después garantizar el acceso a terceros mercados»

El presidente del Gobierno asegura que se están reforzando los controles y la bioseguridad para contener el foco de Peste Porcina Africana en Cataluña y destaca la continuidad de las exportaciones de porcino español a mercados internacionales, incluido China

E. P.

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:06

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido este martes un mensaje de «prudencia y tranquilidad» tras la detección de casos de Peste Porcina Africana en Cataluña, asegurando que se trabaja junto a las autoridades locales para «extinguir» el foco de la enfermedad.

«Para ello estamos reforzando las medidas de bioseguridad y los controles, contando con la colaboración del sector y, por supuesto, con el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, para acotar en la mayor medida posible este foco», ha explicado Sánchez en una entrevista en el programa 'Cafè d'idees' de TVE, recogida por Europa Press.

El presidente también ha resaltado la importancia de mantener abiertos los mercados internacionales para la exportación del porcino. En este sentido, ha valorado como «una muy buena noticia» que un mercado estratégico como el chino haya confirmado que seguirá comprando porcino español, exceptuando los productos procedentes de la provincia de Barcelona, donde se ha detectado el foco de la enfermedad.

«Es fundamental que tanto los ciudadanos como el sector sepan que contarán con nuestro apoyo. Ahora lo prioritario es sofocar este foco y, a partir de ahí, garantizar el acceso a terceros mercados», ha concluido Sánchez.

