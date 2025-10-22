Roberto Brasero avanza lo que nos espera a final de semana: «El viernes entrarían...» El meteorólogo de Antena 3 asegura que tendremos temperaturas anómalas para estar a las alturas del año en las que estamos

La Gaceta Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:27

El meteorólogo de Antena 3 Roberto Brasero, ha actualizado su predicción para los últimos días de octubre, adelantando un escenario marcado por contrastes entre el norte y el sur de España.

Este martes, terminará de pasar, raudo y veloz, el frente que, por la tarde, alcanzará el noroeste peninsular. Es por ello que las lluvias continuarán afectando especialmente a Galicia, sobre todo en el norte y oeste de la comunidad, acompañadas de fuertes rachas de viento. En el resto del oeste peninsular y en las regiones del Cantábrico, se prevé abundante nubosidad con precipitaciones más esporádicas, mientras que, en el sureste de la península, en Baleares y en el sur de Canarias, disfrutarán de cielos más despejados.

El toledano también ha señalado que se registrarán nieblas en zonas de montaña y que, en general, las temperaturas serán más altas que las de este martes. Por otro lado, las máximas descenderán ligeramente en el sur de Castilla-La Mancha y en el norte de Andalucía, pero, en el resto del país, se mantendrán o incluso subirán algunos grados.

Verano tardío en el Mediterráneo

Según Brasero, el ascenso térmico continuará el miércoles desde primeras horas, con un amanecer más templado que los anteriores, especialmente cálido en Canarias, en el Mediterráneo andaluz, en las costas de Murcia y en la Comunidad Valenciana, donde las noches no bajarán de los 20ºC, generando lo que podrían considerarse noches tropicales en pleno mes de octubre. Además, las máximas alcanzarán los 30ºC en Valencia o en Alicante y podrían superar los 32ºC en algunas zonas para el jueves, recuperando un ambiente veraniego en áreas que la semana pasada experimentaron lluvias. «De momento, no va a haber frío. Las temperaturas van a ser muy altas para estar en el mes en el que estamos», ha asegurado el meteorólogo toledano, recalcando que, en muchas zonas, los termómetros podrían marcar los 36ºC.

Nuevo frente

El pronóstico de Brasero advierte también la llegada de un nuevo frente el jueves, impulsado por una borrasca más activa que afectará al noroeste peninsular y avanzará hacia el centro, acompañada de una masa de aire más fría. Esto provocará un descenso térmico en la mitad norte de España el jueves y en la zona centro el viernes, extendiéndose al resto del país durante el fin de semana. «Entrarían por el centro», asegura.

Aunque aún hay incertidumbre sobre las zonas que podrían recibir lluvia durante el fin de semana, se prevé un ambiente claramente más otoñal para el domingo, coincidiendo con el cambio al horario de invierno, en contraste con los días de temperaturas suaves e incluso cálidas que se esperan hasta entonces.