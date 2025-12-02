Roberto Brasero alerta sobre los dos fenómenos que no darán tregua en España: «El primero descargará desde bien temprano...» Tras un inicio de semana gélido, España se prepara para la llegada de un carrusel de frentes que dejará lluvias, nevadas y fuerte viento y oleaje

La Gaceta Martes, 2 de diciembre 2025, 12:29 Comenta Compartir

La primera semana de diciembre comienza con un escenario meteorológico activo en España. Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, advierte sobre la llegada de un «carrusel de frentes» que recorrerán la Península durante este martes, provocando lluvias, nevadas y fuertes rachas de viento.

«Lluvia y nieve», ha resumido Brasero sobre la situación que se espera en buena parte del norte de España. Según explica, «no uno, sino dos frentes seguidos veremos pasar por la Península este martes: el primero desde bien temprano y el segundo al final del día».

El primer frente avanzará de oeste a este desde primeras horas del día, dejando precipitaciones débiles en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y La Rioja también registrarán lluvias a lo largo de la jornada.

Al final de la tarde se espera la entrada de un segundo frente, con lluvias más intensas en Galicia y aviso naranja por temporal costero en las costas gallegas y del Cantábrico. Los vientos fuertes y el oleaje serán protagonistas en estas zonas.

Nieve en montaña y zonas bajas

Ambos frentes dejarán nevadas importantes en zonas de montaña. «El primero preparará el terreno y el segundo descargará a partir de esta noche con más intensidad», indica Brasero sobre la acumulación de nieve. En la mitad norte, la cota de nieve se situará entre 1.000 y 1.200 metros, mientras que en el sureste subirá a 1.500-1.700 metros. Burgos y las sierras de Ávila podrían registrar acumulaciones significativas, incluso afectando puntualmente a zonas de la meseta y del sistema central.

Temperaturas variables

El frío que marcó el final de noviembre continuará durante los próximos días, aunque con variaciones. Las heladas matinales serán menos intensas que el lunes, mientras que por la tarde las máximas descenderán con el paso de los frentes, salvo en el Mediterráneo, donde se esperan valores suaves de hasta 20°C en capitales como Alicante o Almería.

Semana marcada por más frentes

El jueves se prevé la entrada de otro frente más activo, que dejará precipitaciones abundantes en Galicia, el área cantábrica y Baleares, con posibilidad de tormentas. En el extremo suroeste peninsular, Alborán y la fachada oriental, las lluvias serán débiles y ocasionales. La cota de nieve bajará hasta los 1.000-1.200 metros en el norte, con posibles acumulaciones significativas. También podrían registrarse nevadas en las cumbres de Mallorca.

«Estamos ante una sucesión de frentes que dejará lluvia y nieve en buena parte del norte de España», concluye Brasero, resaltando la importancia de seguir la evolución de estos fenómenos y extremar precauciones en zonas de montaña y litoral.

Inicio del invierno climatológico

Con el inicio de diciembre comenzó el invierno meteorológico, periodo que permite comparar temporadas de manera más precisa. Según la AEMET, existe un 60% de probabilidad de que sea un trimestre más cálido de lo normal en toda España, frente a un 10% de que sea más frío. Para Canarias y Baleares, la probabilidad de temperaturas superiores a la media se eleva al 70%. En cuanto a precipitaciones, no se observa una tendencia clara, salvo en el suroeste peninsular, donde hay un 40% de probabilidad de un invierno más seco.