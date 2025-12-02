Dos provincias de Castilla y León estarán este miércoles en aviso amarillo por nevadas La alerta estará activa de madrugada y se esperan hasta 5 centímetros de nieve en las zonas altas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado para este miércoles, 3 de diciembre, un aviso amarillo por nevadas en las provincias de Ávila y Segovia. La alerta estará vigente desde las 0:00 hasta las 9:00 horas.

Se esperan acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en un período de 24 horas, principalmente en altitudes superiores a 1.100 o 1.200 metros. En las cotas más bajas, alrededor de los 900 metros, las acumulaciones serán menores, y en algunas zonas de la meseta cercanas o en el entorno de Segovia capital, se podrían registrar entre 1 y 2 centímetros de nieve.

La probabilidad de que se produzcan estas nevadas se sitúa entre el 40% y el 70%. La AEMET recomienda extremar la precaución en la carretera, especialmente en carreteras de montaña y tramos elevados y prestar atención a posibles placas de hielo.

Se prevé que la cota de nieve se mantenga en torno a los 900 metros durante la madrugada, descendiendo respecto a días anteriores y aumentando el riesgo de que algunas vías queden parcialmente afectadas por la nieve.