Podemos plantea intervenir precios en alimentación y transportes

A su juicio, España vive “una situación en la que todo el mundo tiene que aportar y no se pueden consentir prácticas especuladoras”. “Esta situación no la tiene que pagar la gente ni los trabajadores y el gobierno debe seguir atento ”, ha apostillado.

En este punto no espera conflicto con el PSOE: “En un momento de inflación, la gente progresista ve lógica que se suba el salario mínimo para que esa inflación no la paguen los de siempre --opina--. Tenemos que cumplir la carta social europea y que se alcance un SMI que sea el 60% del salario medio y eso implica volver a subirlo, algo que parece que el socio va aceptando”.

También reclamarán que se conviertan en estructurales algunas de las medidas sociales que se adoptaron por la situación extraordinaria de pandemia o la crisis, como la prohibición de los desahucios o el impuesta a la banca y a las eléctricas , y no descartan incluso otras propuestas como la gratuidad de los productos menstruales que ha empezado a aplicar Escocia o la prórroga de las ayudas a la gasolina .

En su opinión, la labor de Podemos es “empujar” al PSOE hacia ese giro social, pues considera que “a veces ha ido lento”. “Es verdad que nuestro socio hace grandes anuncios y luego, cuando uno se sienta en la mesa de negociación, parece que se va a los mínimos --ha explicado--. Podemos ha tenido mucha paciencia, ha habido veces de que nuestras propuestas se han ridiculizado, se han dicho que son técnicamente inviables y luego se han acabado aceptando”.

Y, en ese sentido, Podemos aspira ahora a “convencer” al PSOE de que “no es momento de hacer unos Presupuestos militaristas” porque “el problema de la guerra en Europa no se va a solucionar con más gasto militar”. Sánchez Serna no cree que la necesidad de aumentar el gasto militar deba ser un “mantra” pues su referencia es el presupuestos de seguridad de los 27 socios de la Unión Europea, no los parámetros de la OTAN, que considera “una organización obsoleta”.