Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E. P.

Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz de Trump

El presidente del Gobierno español insta a mirar al futuro con esperanza y memoria para que no se repitan las atrocidades en Palestina

E. P.

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:52

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez ha destacado la importancia de «mirar al futuro» sin olvidar la historia, para evitar que se repitan las «atrocidades» cometidas en Palestina.

En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno «celebra las noticias que llegan de Oriente Medio» y expresó su confianza en que este acuerdo marque «el comienzo de una paz justa y duradera».

«Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria», subrayó Sánchez, insistiendo en la necesidad de no olvidar el pasado «para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás».

Las declaraciones del presidente español se producen tras el anuncio del acuerdo entre Israel y Hamás, que supone la implementación de la primera fase del plan para Gaza propuesto por Donald Trump. Según el mandatario estadounidense, publicado en su red Truth Social, «todas las partes recibirán un trato justo» y esta etapa inicial permitirá que «todos los rehenes sean liberados muy pronto» y que «Israel retire sus tropas hasta una línea acordada, como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  2. 2 Salamanca, afectada por las variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  3. 3 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  4. 4 El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»
  5. 5 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  6. 6 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
  7. 7 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  8. 8 La Guardia Civil alerta del grave riesgo de colocar objetos en las carreteras tras investigar a una persona que provocó un siniestro con un motorista herido
  9. 9 Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos
  10. 10 «Parece mentira que los años hayan pasado tan rápido, estamos fenomenal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz de Trump

Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz de Trump