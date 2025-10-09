Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz de Trump El presidente del Gobierno español insta a mirar al futuro con esperanza y memoria para que no se repitan las atrocidades en Palestina

E. P. Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 09:52

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para implementar la primera fase del plan de paz para Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez ha destacado la importancia de «mirar al futuro» sin olvidar la historia, para evitar que se repitan las «atrocidades» cometidas en Palestina.

En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno «celebra las noticias que llegan de Oriente Medio» y expresó su confianza en que este acuerdo marque «el comienzo de una paz justa y duradera».

«Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza. Pero también con justicia y con memoria», subrayó Sánchez, insistiendo en la necesidad de no olvidar el pasado «para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás».

Las declaraciones del presidente español se producen tras el anuncio del acuerdo entre Israel y Hamás, que supone la implementación de la primera fase del plan para Gaza propuesto por Donald Trump. Según el mandatario estadounidense, publicado en su red Truth Social, «todas las partes recibirán un trato justo» y esta etapa inicial permitirá que «todos los rehenes sean liberados muy pronto» y que «Israel retire sus tropas hasta una línea acordada, como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna».