El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. E.P.

Patxi López lamenta el nivel político del PP ante los incendios: «Su única obsesión es echar a Pedro Sánchez»

Ha asegurado que hasta 235 millones de euros de los fondos europeos han ido directamente a las Comunidades Autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:38

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha lamentado que, frente a los incendios que han afectado a España en los últimos días, la única aportación del PP haya sido su «obsesión» por echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Este es el nivel político del Partido Popular. Esta es la gran aportación a nuestro país que está haciendo el Partido Popular desde hace años. Le da igual lo que le pase a los ciudadanos y a las ciudadanas. Su única obsesión es echar a Pedro Sánchez», ha expresado en un vídeo compartido este sábado en las redes sociales del PSOE.

Para López, las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP han estado rodeadas de «la seña de identidad» del partido como es «la mentira y el insulto», como la acusación de que no se han desplegado los fondos europeos para prevención de incendios.

Ante esto, el portavoz socialista ha asegurado que hasta 235 millones de euros de los fondos europeos han ido directamente a las Comunidades Autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios y 149 millones han ido a mejorar todo lo que tiene que ver con las operaciones aeronáuticas de combate a los incendios.

Así, pese a la evolución «favorable» de los incendios, López ha lamentado que «lo que no evoluciona tan favorablemente» es la «incontinencia verbal del Partido Popular», al que ha acusado de aportar «cero» utilidad pero «bronca, toda la que haga falta».

«Y, mientras tanto, el Gobierno poniendo en marcha los primeros decretos para ayudar a los afectados por los incendios. Esta es la diferencia entre unos y otros y es una diferencia abismal», ha reflexionado.

