Óscar López promete revertir la privatización de la sanidad en Madrid tras el caso del Hospital de Torrejón El ministro advierte sobre despidos, listas de espera infladas y reutilización de materiales de un solo uso, y califica la situación de «muy grave» mientras denuncia que la Comunidad de Madrid prioriza el beneficio privado sobre el derecho a la salud

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López.

E. P. Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:31

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, aseguró este viernes que el Gobierno hará «todo lo posible» para revertir la privatización de la sanidad en Madrid, tras considerar «muy grave» la situación en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz gestionado por Ribera Salud.

«Vamos a actuar con todos los recursos a nuestro alcance para frenar la privatización de la sanidad madrileña y revertirla», declaró López a la prensa en Bruselas, donde participa en una reunión de ministros europeos.

El ministro calificó el caso del hospital de Torrejón como «muy grave» y defendió que la sanidad pública española era «la joya de la corona» y un pilar del estado de bienestar, ahora en manos de algunas comunidades autónomas que, a su juicio, la están desmantelando para convertirla en un negocio privado.

«Estamos viendo cómo se despide a profesionales por no estar de acuerdo, cómo se engordan listas de espera para aumentar beneficios privados e incluso cómo se reutilizan materiales de un solo uso», criticó López, en referencia a las recientes denuncias publicadas en los medios.

El ministro alertó de que esta situación surge de convertir un derecho en un negocio, transformando a los pacientes en clientes. Subrayó que tanto el Gobierno como el PSOE-M están «muy preocupados» y actuarán para exigir responsabilidades y revertir esta privatización que considera «desastrosa».

López acusó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de priorizar la gestión como si fuera una empresa, centrada en CEO y EBITDA, dejando de lado la igualdad en el acceso a la sanidad para todos los ciudadanos.