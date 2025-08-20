Marlaska asegura que el Estado dio «todos los medios desde el minuto uno» contra los incendios y fue «proactivo» Dice que las CCAA no ceden la gestión por responsabilidad y subraya que «lo importante es dejar discusiones y seguir cooperando»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el Estado dio «todos los medios desde el minuto uno» para hacer frente a la oleada de incendios y que, además, a partir del día 15 de agosto se pidió de forma «proactiva» un listado a las comunidades autónomas que no sufrían incendios para «tener en la recámara medios complementarios» ante la evolución de las llamas.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, Marlaska confía en que las predicciones meteorológicas «más positivas» debido a la bajada de temperaturas permitan la extinción de los incendios, aunque ha subrayando que hay que mantener la «cautela» y ser «precavidos».

El titular del Interior, además, ha pedido «seguir cooperando» entre las diferentes administraciones y ha negado que tardaran cinco días en dar respuesta a las comunidades autónomas para ofrecer un listado con los medios aéreos disponibles.

«El Estado, desde el minuto uno, dio a todos los medios que le iban solicitando las distintas comunidades autónomas encargadas de la gestión; y nosotros, el día 15, con carácter proactivo, es decir, antes de que se nos pidieran más medios y viendo cuál era el desarrollo de los incendios, pensamos razonablemente, como así ha acontecido desgraciadamente con posterioridad, que teníamos que tener en la recámara medios complementarios que iban a poder ser solicitados», ha indicado.

