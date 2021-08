La ‘sencilla’ ecuación de Teodoro: pide al votante de Vox que apoye a Casado y da por muerto a Cs

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido a los votantes de Vox que apoyen a Pablo Casado en las próximas elecciones generales para poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, siguiendo el “ejemplo” de lo que ocurrió en las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Además, ha subrayado que los ciudadanos ya no perciben a la formación de Inés Arrimadas como un partido de centroderecha porque “se ha echado en brazos del PSOE en algunos lugares” y se ha acercado a las “tesis del sanchismo”.

A su entender, se ha visto “claramente cómo Inés Arrimadas abandonaba ese espacio de centroderecha de libertad y de prosperidad que ocupaba hasta ahora”. “Por tanto, si no compartimos un espacio común que haga frente a las políticas de izquierda, no tiene mucho sentido que dos formaciones políticas que no comparten el espacio común vayan juntas a ningún sitio”, ha zanjado.

García Egea se ha mostrado especialmente crítico con lo ocurrido en Granada, cuya alcaldía está ahora en manos del PSOE. “Hace unos años, Cs hacía dimitir a los políticos imputados y procesados y hoy le da la alcaldía a políticos procesados por corrupción”, ha señalado. Sin embargo, el partido de Arrimadas ha expulsado al exalcalde de Granada Luis Salvador tras entregar este consistorio al PSOE.

Preguntado entonces si el PP ya no se fía de Inés Arrimadas a raíz de la moción de censura que promovió en Murcia junto al PSOE para desbancar a Fernando López-Miras, ha respondido: “Pocos ciudadanos creen hoy en la palabra de Cs”. Además, ha indicado que en las próximas elecciones se verá si lo que se pretende “es salvar el partido o salvar a España”.