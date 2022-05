La película ‘El buen patrón’ y la serie ‘El reino’ triunfan en los Premios Platino

La película española ‘El buen patrón’ y la serie argentina ‘El reino’ han sido las grandes triunfadoras de la IX Edición de los Premios PLATINO, celebrados este domingo en Madrid con una espectacular fiesta en la que el cine se convirtió en el gran protagonista de la noche.

La cinta española ha conseguido tres premios, incluidos Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculina, mientras que la producción televisiva argentina ha obtenido tres galardones a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica de Ficción, al Mejor Creador de Serie y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto.

Con el reconocimiento a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, el equipo de ‘El buen patrón’ subió hasta en cuatro ocasiones al escenario de Palacio Municipal IFEMA Madrid. Fue la noche de Fernando León de Aranoa, protagonista de la velada al conseguir los galardones a la Mejor Dirección y al Mejor Guion. La terna de premios para la producción española la completó el PLATINO a la Mejor Interpretación Masculina obtenido por Javier Bardem, que consiguió la estatuilla con su tercera nominación y que dedicó al actor español Juan Diego, “un maestro en su ética como ciudadano, en su comportamiento como persona, y como actor”, tras su reciente fallecimiento, un sentido homenaje.

Los Premios PLATINO, que “no conocen de fronteras, de distancias”, reconocieron a Blanca Portillo con el galardón a la Mejor Interpretación Femenina por su papel en ‘Maixabel’ mientras que Alfredo Castro se llevó el premio a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su rol en ‘Karnawal’ y Aitana Sánchez-Gijón fue reconocida por su aplaudido personaje en ‘Madres paralelas’ con la estatuilla a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto, que reivindicó la maternidad en las historias: “Hay que hablar de las madres imperfectas porque todas lo somos”.

La serie argentina ‘El reino’ fue otra de las grandes triunfadoras tras lograr los reconocimientos a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica de Ficción, al Mejor Creador de Serie para Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie Cinematográfica para Joaquín Furriel.

Javier Cámara consiguió un nuevo Premio PLATINO gracias a su trabajo en ‘Venga Juan’, que le valió el galardón a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, mientras que Daniela Ramírez fue la reconocida a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por encarnar a celebrada escritora chilena Isabel Allende, una “revolucionaria y feminista desde los comienzos”, en la serie ‘Isabel’, y Najwa Nimri obtuvo la estatuilla a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie por su inolvidable inspectora Sierra en ‘La casa de papel’.

Carmen Maura, premio Platino de Honor

Uno de los momentos de la noche lo protagonizó, como la definió Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Premios PLATINO, “una embajadora de toda Iberoamérica”: Carmen Maura. La flamante Premio de Honor - que recibió una sonora ovación al subir al escenario para recoger su galardón, compartió su ilusión por el homenaje, destacando de su trayectoria su fortuna: “He tenido muchísimos momentos de muchísima suerte, me resulta increíble haber llegado hasta aquí”.

La intérprete aprovechó para destacar su extenso pero desconocido trabajo al otro lado del charco, deseando que los PLATINO puedan servir como escaparate para que esas producciones se puedan ver en más países: “He trabajado en muchos países de Iberoamérica y hay mucha gente que no lo sabe”. También dedicó el galardón a los compañeros con los que trabajó en esas películas: “Quiero compartirlo con todos los actores y actrices con los que he trabajado en países iberoamericanos, donde me he sentido muy acogida y querida”.

Tampoco faltó la mejor música iberoamericana de la mano de artistas como Lali Expósito, que cambió el papel de maestra de ceremonias para actuar en el escenario, Pedro Fernández, con un sentido homenaje a Vicente Fernández, Nia, que deslumbró al patio de butacas, Rozalén y Kany García, juntas en el escenario por primera vez, y Ana Belén, con una actuación sorpresa para reivindicar a “todas las personas que luchan por la paz frente al horror de la guerra” que hizo las delicias del público de los PLATINO.

La película brasileña ‘A Última Floresta’, de Luiz Bolognesi, fue la ganadora del trofeo a la Mejor Película Documental, mientras que ‘Karnawal’, de Juan Pablo Félix, ha sido merecedora del Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana, que reconoce la apuesta de productores por nuevos talentos de la industria de habla hispana y portuguesa. Por su parte, el galardón a la Mejor Película de Animación fue a parar a la producción peruana ‘Ainbo’, la guerrera del Amazonas de José Zelada y Richard Claus.

Alberto Iglesias, nominado al Premio Oscar por la banda sonora de ‘Madres paralelas’, ha sido el ganador del premio a la Mejor Música Original por la partitura de la última película de Pedro Almodóvar, con lo que acumula ya cinco premios PLATINO en su haber. Por su parte, Antxón Gómez, también del equipo de ‘Madres paralelas’, consiguió el galardón a la Mejor Dirección de Arte, completando los tres galardones para la producción de El deseo.

El reconocimiento a la Mejor Dirección de Montaje recayó en Germano de Oliveira, de la película brasileña ‘7 prisioneiro’s, mientras que el PLATINO a la Mejor Dirección de Fotografía lo obtuvo Kiko de la Rica, de la cinta española ‘Mediterráneo’, y la estatuilla a la Mejor Dirección de Sonido la consiguió Akritchalerm Kalayanamitr por el filme colombiano ‘Memoria’. Finalmente, el Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores lo recibió la cinta mexicana ‘Los lobos’, de Samuel Kish.