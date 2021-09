La juez del ‘caso Errejón’ pregunta a la Audiencia de Madrid si puede juzgarle tras haberle investigado

La Audiencia Provincial de Madrid deberá determinar si ha visto afectada la “ imparcialidad ” de la magistrada instructora para llevar a cabo el juicio del dirigente de Más País. Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que la juez hará caso a lo que dicte la Audiencia. Si los jueces determinan que su imparcialidad no se ha visto afectada y que puede dirigir el juicio del diputado, lo hará. En cambio, si concluyen que no es pertinente que juzgue a Errejón, enviará el asunto a reparto de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

En el auto por el que acordó enviar a juicio al diputado, la magistrada Valcarce ya solicitó a las partes del procedimiento que se pronunciaran sobre el argumento de la defensa de Errejón, que alegaba que el hecho de que la juez hubiese participado en la instrucción sería causa de abstención o de recusación. Según consta en el escrito de la titular del juzgado remitido a la Audiencia Provincial, la Fiscalía no se ha opuesto a que se admita la recusación.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece entre las causas de abstención y/o recusación el “haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”, según ha recordado la propia juez en su escrito.

La vista oral contra el diputado, que en este caso no ve afectado su aforamiento al tratarse de un delito leve, aún no tiene fecha prevista y no se fijará hasta que no se resuelva qué juez debe juzgarle.

El pasado 25 de julio, Valcarce dictó el auto por el que envió a juicio al dirigente tras transformar el procedimiento de un presunto delito de lesiones a uno leve de maltrato en base al informe médico forense realizado en la causa. “Los hechos hasta ahora investigados pueden revestir el carácter de delito leve de maltrato (...) sin que se haya acreditado la existencia de un delito de lesiones a la vista del informe médico forense”, señaló.

La magistrada indicó que en dicho informe se dejó constancia de que no se consideraba acreditada la existencia de lesiones traumáticas agudas derivadas de la agresión física, que fue descrita como “patada con impacto con planta del pie en región baja abdominal”. Por eso, al no estimar lesiones, lo transformó en delito leve de maltrato.

El delito al que se enfrenta Errejón está previsto en el artículo 147.3 del Código Penal y se refiere al que golpee o maltrate de obra a otro pero sin causarle lesión. Según la normativa, es castigado con penas de multa de uno o dos meses.