La interrupción de Tamames a Sánchez y su queja por llegar con “un tocho de 20 folios” escritos de antemano

“Viene aquí con un tocho de 20 folios...”, ha dicho el candidato antes de que Batet le retira la palabra y le recordara que no podía interrumpir la intervención del jefe del Ejecutivo. Pero Tamames seguía gesticulando y quejándose de que Sánchez llevara preparada esa larga intervención para hablar de cosas que él no había dicho en su discurso.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha completado en redes sociales la frase pronunciada por Tamames: “Lo que no es procedente es que traiga aquí un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho”.