Jorge Rey durante la emisión de su último vídeo. YOUTUBE

Jorge Rey pone fecha a la llegada de un huracán que pondrá en alerta a España: «Será recordado como...»

Próximamente desvelará las predicciones de otoño e invierno

La Gaceta

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:49

El meteorólogo burgalés Jorge Rey ha vuelto a publicar en su canal de Youtube una nueva predicción en la que pondrá en alerta a España por la presencia de un huracán procedente del Atlántico.

«Por un momento llegué a pensar que los rayos de sol avisaban a las diminutas aves de la llegada de un temporal devastador, de las tormentas que arrasarían toda España, ante el reciente anuncio del huracán Erin», destaca Rey en su última publicación.

Con estas palabras, avanzaba sobre las actualizaciones sobre las próximas tormentas y vientos -con menor importancia- que afectarán a áreas del cantábrico y a las zonas de Cataluña y Aragón. «Erin, en su transcurso por el Atlántico, llegará a Europa. Será recordado como la última borrasca profunda de la temporada 2024-25, que termina a finales de agosto», señaló.

La previsión de los próximos meses, a punto de desvelarse

Jorge Rey ya mira hacia los pronósticos de otoño. Tras una observación habitual de la naturaleza a través de las cabañuelas, el burgalés ya tiene los pronósticos para las estaciones tanto de otoño como de invierno, predicciones que anuncia desvelará en los próximos días.

