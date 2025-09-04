Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes» Las tormentas intermitentes que se esperan no lograrán frenar un calor que seguirá presente toda la semana

La Gaceta Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:19

El joven meteorólogo Jorge Rey ha presentado su última predicción sobre la evolución del tiempo en España, advirtiendo que la segunda quincena del mes traerá lluvias abundantes, pero que el calor no desaparecerá del todo. Según sus análisis, el anticiclón de las Islas Azores empezará a imponerse sobre el sur de Europa, modulando tanto la intensidad de las precipitaciones como las temperaturas, que seguirán siendo altas en muchas regiones.

El pronóstico indica que el viernes 5, las lluvias comenzarán a afectar a la Comunidad Valenciana, marcando el inicio de un periodo húmedo, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas. El sábado 6, las precipitaciones se extenderán a Castilla-La Mancha y parte de Madrid, mientras que se registrarán lluvias fuertes en el Atlántico. A pesar de los chubascos, el calor se hará sentir, recordando que las lluvias solo aportarán un alivio temporal.

El domingo 8, se espera un aumento generalizado de las lluvias en gran parte del país. Se verán afectadas Galicia, Asturias, Santander, León, así como Cataluña y Aragón, con especial intensidad en el nordeste y este peninsular. También habrá precipitaciones en Baleares y el valle del Ebro. Aun así, el calor persistirá en las zonas no directamente afectadas por el temporal, y los termómetros seguirán mostrando valores altos.

A partir del lunes siguiente, aunque las lluvias moderarán ligeramente las temperaturas, el calor no cederá por completo, ya que el anticiclón de las Azores volverá a imponerse hacia finales de semana, elevando los termómetros y llevando los valores por encima de los 30ºC en buena parte del país. Incluso en las zonas donde hayan caído lluvias, se percibirá un clima cálido y húmedo.

Para el miércoles 10, se espera que las lluvias empiecen a retirarse, quedando únicamente en Galicia, mientras que el resto del país verá una estabilización temporal del tiempo, aunque con temperaturas que seguirán siendo altas. Jorge Rey advierte que el calor y la humedad coexistirán con los chubascos, por lo que es recomendable mantenerse atentos a los pronósticos y las alertas meteorológicas, especialmente en el norte y levante, donde se esperan los mayores acumulados de lluvia.

En definitiva, la segunda quincena se perfila como un periodo de lluvias intermitentes y calor persistente, donde los españoles experimentarán tanto episodios de tormenta como días calurosos, recordando que el verano todavía se mantiene con fuerza en gran parte del país.