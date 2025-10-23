Jorge Rey, experto en cabañuelas, pone en alerta a Castilla y León por la borrasca Benjamín: «Esperamos su llegada» El gurú asegura que el viernes aparecerán «las primeras tormentas a puntos de Salamanca, Valladolid o Madrid»

La Gaceta Jueves, 23 de octubre 2025, 11:00

Con la llegada del otoño las lluvias ya se han hecho notar en buena parte de la Península poniendo en alerta a diversos puntos de España en los que se encuentra Castilla y León. La borrasca, Benjamín, obligará a muchos a resguardarse y tomar precauciones, según lo expuesto por el experto en cabañuelas Jorge Rey.

«Las precipitaciones llegarán al cantábrico, a Navarra, a Castilla y León e incluso a áreas del centro peninsular. El viernes esperamos la llegada de las primeras tormentas a puntos de Salamanca, Valladolid o Madrid», advierte el gurú.

Tampoco se salvarán lugares como Guadalajara, Extremadura o Islas Baleares durante el sábado. «El domingo, además de Salamanca y Madrid, hablaremos de Valencia o Murcia. No esperamos tormentas torrenciales de las que preocuparse pero habrá precipitaciones fuertes», desliza Rey.

A su vez afirma que habrá un bajón térmico con una masa fría que afectará al país la próxima semana. «El mercurio seguirá subiendo progresivamente. Será un otoño más seco y más cálido».