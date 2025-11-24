Jorge Rey avanza cómo un nuevo frente polar afectará a las ciudades españolas antes del puente de diciembre: «Llegará mucho más» El joven meteorólogo burgalés ha advertido que el norte del país será el más afectado por las precipitaciones y recomienda precaución ante las rachas de viento que podrían darse en algunas zonas

España se encuentra en alerta por la llegada de un nuevo frente que traerá lluvias a muchos puntos del país y más aire frío, según la última predicción que el joven meteorólogo burgalés, Jorge Rey, ha publicado en su canal de YouTube. De hecho, en ella, explica que, aunque el descenso de temperaturas será notable, no será tan intenso como en los días previos.

«Llegarán lluvias y frío, pero no tan intenso como los días pasados», señala Rey, destacando la presencia de viento polar del norte que refrescará el ambiente y provocará jornadas de viento notable, especialmente hasta la jornada del miércoles.

Durante la semana, se prevé la llegada de sucesivos frentes que afectarán sobre todo al norte de España, mientras que, poco a poco, se irá consolidando un anticiclón cada vez más fuerte sobre la península. Este patrón permitirá que, tras unos días inestables, se produzca un breve respiro a partir del jueves, aunque el viernes y el sábado se esperan nuevas lluvias en el noroeste y norte peninsular.

Lluvias y nieve: estas son las zonas que se verán afectadas

Las lluvias llegarán con especial intensidad al Cantábrico y podrían aparecer chubascos en algunos puntos del Levante y en las Islas Baleares, aunque en general serán escasas en el resto del país. Debido al frío, se espera la posibilidad de nieve en áreas montañosas, principalmente en Pirineos y la cordillera Cantábrica. «No se descarta la posibilidad de nieve de la noche del martes al miércoles incluso en ciudades como Soria o Burgos, aunque muy difícilmente. En principio, las nevadas se limitarán a zonas altas», explica el meteorólogo burgalés.

En Canarias, se esperan precipitaciones débiles, tanto por la llegada de un frente desde la península como por la influencia de una borrasca atlántica que aumentará la inestabilidad. Mientras tanto, el Mediterráneo recibirá lluvias abundantes en algunos puntos, aunque en gran parte de España las precipitaciones serán poco generosas, excepto en el norte.

Previsión a medio plazo: un anticiclón marcará diciembre

Jorge Rey recuerda que, a partir de diciembre, se impondrá un anticiclón que estabilizará el tiempo en España. «El tiempo mejorará en la primera quincena de diciembre, con nieblas e incluso heladas, pero temperaturas máximas agradables. A las borrascas les va a costar entrar a España hasta el 18-19 de diciembre», señala.

Esto permitirá que los viajeros puedan circular con relativa normalidad por casi todas las ciudades durante el puente de diciembre y los próximos días festivos, aunque siempre será recomendable estar atentos a posibles cambios meteorológicos.