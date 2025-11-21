¿Cuánto tiempo se quedará el frío polar? Roberto Brasero confirma la fecha en la que volverá el calor en pleno otoño Una masa de aire atlántica más cálida empezará a elevar las temperaturas y a desplazar las nevadas hacia zonas de montaña

España sigue atrapada en un episodio de frío ártico que ha sorprendido a todos por su intensidad y anticipación. Nevadas, heladas y temperaturas bajo cero se han instalado en gran parte del país, dejando estampas más propias de pleno enero que de noviembre. Carreteras cubiertas de nieve, municipios con hasta 10 centímetros acumulados y alertas por nevadas en ocho comunidades mantienen a la población en vilo. La gran pregunta ahora es: ¿cuándo terminará este frío extremo?

De esta forma, se podría decir que una masa de aire ártico ha adelantado el invierno este año provocando un acusado descenso de temperaturas y precipitaciones en el norte del país. Y eso se ha visto en que la combinación de frío intenso y nieve ha dado lugar a acumulaciones relevantes en cotas medias y altas, con nevadas que incluso han alcanzado cotas bajas de unos 400 metros en la madrugada de este viernes, siendo este el momento más álgido de este episodio.

En su última predicción ofrecida en la pequeña pantalla, el meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero, ha ofrecido finalmente una pista que podría aliviar la incertidumbre que muchos sienten respecto al regreso del 'calor'. Según su previsión, a partir de la tarde de este sábado, 22 de noviembre, empezará a notarse un cambio significativo, cuando una masa de aire atlántica más cálida penetre en la península. Este giro permitirá que las temperaturas comiencen a subir de manera progresiva, la cota de nieve se eleve y las nevadas queden relegadas a las zonas de montaña.

Pese a que las máximas continuarán por debajo de los 10ºC en amplias zonas durante el viernes y el sábado, excepto en Canarias, y a que este segundo día arrancará con la madrugada más fría del fin de semana, con temperaturas que podrían descender hasta los -4ºC en algunas capitales, especialmente en Ávila y en Cuenca, se espera que las máximas suban ligeramente gracias a la entrada de aire más cálido procedente del Atlántico.

Y es que, durante el día, un frente atlántico cubrirá toda la Península, provocando un aumento de la nubosidad y una ligera suavización de las temperaturas. De hecho, se esperan chubascos dispersos en gran parte del norte y lluvias persistentes en Galicia y en las regiones cantábricas, con posible nieve en cotas altas del norte de Mallorca, donde las precipitaciones podrían ser localmente intensas. Respecto a los vientos, hay que mencionar que soplarán del oeste y noroeste en casi toda España, provocando sensación de frío más intensa en zonas expuestas, mientras que, en Canarias, el cielo se mantendrá nuboso con precipitaciones moderadas, especialmente en las áreas montañosas y de forma más persistente en La Palma.

El domingo se prevé con abundante nubosidad en gran parte de la Península y Baleares, manteniéndose el riesgo de precipitaciones en la mitad norte y en el archipiélago balear. Las lluvias serán persistentes en Galicia y podrían ir acompañadas de chubascos tormentosos en el Cantábrico oriental y en Baleares. La cota de nieve rondará los 700 metros, aunque se espera que ascienda progresivamente a lo largo del día, limitando la nieve a zonas de montaña. En Canarias, el cielo estará parcialmente nuboso con lluvias débiles, concentradas sobre todo en La Palma.

En cuanto a las temperaturas, se registrará un incremento generalizado, con máximas más suaves en toda la Península y Baleares. Los vientos predominantes de poniente y suroeste contribuirán a elevar las sensaciones térmicas, aunque se mantendrán heladas débiles en las cordilleras y en zonas altas del interior. Este ascenso térmico marcará un respiro tras varios días de frío ártico intenso, abriendo un período con menos complicaciones para la circulación y las actividades al aire libre, aunque la inestabilidad seguirá presente en zonas del norte y archipiélagos.