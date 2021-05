–No lo sé. Tampoco me preocupa: en la práctica estoy fuera del partido. Pero si me echa ahora, ya volveré cuando él se vaya.

“[En el PSOE] han hecho una campaña pésima: yo estoy todo el día en la calle y no veo ningún fascista. Y los resultados del 4M vienen de lo que han hecho en el Gobierno”

–El resultado electoral de Madrid ¿es una moción de censura contra Pedro Sánchez?

–Creo que han hecho una campaña horrible, de la mano de Pablo Iglesias, con lo de combatir el fascismo. Yo estoy todos los días en la calle, tomándome una cerveza, y no veo a ningún fascista. La campaña ha sido fatal. Y no solo la campaña: arrastran todos los acuerdos con los separatistas, el llevar a los presos de ETA hacia el País Vasco con la intención de que luego el PNV los ponga en la calle, anuncian indultos contra los nacionalistas catalanes que han sido condenados por sedición y malversación de fondos... La gente mira con verdaderos malos ojos estas cosas que ha hecho Pedro Sánchez. Por no hablar de la Ley Celaá, que permite expulsar el castellano de la enseñanza en Cataluña. Son cosas que están en contra de artículos concretos de la Constitución.

–¿Cómo ve la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid? ¿Se refuerza la derecha “trumpista” según la definición de Pablo Iglesias?

–Es una derecha liberal, una derecha europea. No se trata de ningún extremismo. No me da ningún miedo, vamos. Hay políticas de la derecha que no me gustan nada, pero que no me gusten no quiere decir que no sean legítimas. No veo ningún peligro ni para la democracia ni para las personas ni para nadie con el gobierno de esta señora. Hay que darle la enhorabuena y que empiece a trabajar.

–¿Votó a Díaz Ayuso?

–No. Pero más de 100.000 votantes del PSOE en las elecciones de hace dos años la han votado ahora a ella. Y son muchos votantes.

–¿Le dio pena la soledad de Ángel Gabilondo la noche electoral?

–Sí, no se lo merecía. No tenía que haber aceptado la candidatura, pero todos cometemos errores.

–¿Los resultados de Madrid son extrapolables al resto del país o Díaz Ayuso ha tenido muchos votos prestados?

–Yo creo que anuncian un cambio. Madrid, que es una comunidad muy urbanita, suele anunciar lo que luego suele pasar en el resto del país. Hasta ahora Madrid ha sido un adelanto de lo que iba a pasar. Puede suceder o no suceder, porque eso es imposible de saber, pero creo que sí va a pasar.

–¿Qué futuro político le augura a Ciudadanos?

–Yo creo que se nos muere. Y Podemos, también. Han llegado, pero no para quedarse. Han llegado para enmerdar. Que Ciudadanos se haya dejado llevar de la mano en la moción de censura en Murcia, que ha traído como consecuencia este tsunami... ¿pero qué visión política hay en Ciudadanos?

–¿Se queda a gusto con la marcha de Iglesias de la política?

–Sí, sí. Es una mosca cojonera, como se dice.