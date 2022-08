Feijóo pide al Gobierno que explique su plan ante el “duro otoño”

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha dibujado un otoño complicado, precisando que no hay un solo indicador económico que llame al optimismo. Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inicie el curso político explicando en las Cortes Generales la planificación a medio plazo de una manera “tranquila, sosegada y amplia” para que traslade “qué debemos hacer y qué está dispuesto a hacer”.

En este sentido, ha indicado que las Cámaras son un “buen foro” para que el presidente presente su informe, ello a pesar de que -a su juicio- lleva ya tres errores: el primero, el llegar “tarde” con las medidas; el segundo, “hacerlo mal” y; el tercero, elegir como socios a Podemos, ERC y Bildu, despreciando al PP.

Sobre esto último, Núñez Feijóo -que esta semana cumple cinco meses como líder del PP- ha precisado que el presidente del Gobierno “nunca” le ha llamado para abordar el futuro de España. Al hilo, ha insistido en que desde el partido se han remitido propuestas a Moncloa en varios asuntos, pero, según ha dicho, han sido desechadas con misivas en las que se les dice que las remitan a los ministerios correspondientes.

Ante esta situación, el número 1 de los ‘populares’ ha dejado claro que “España no se va a rendir ante Sánchez” y el PP “tampoco”. De hecho, ha asegurado que “vivir al día no es el único camino” que tiene el Presidente, sino que es “su preferencia personal”. Ha añadido, además, que “entregar el futuro de España a Bildu no es el último recurso de Pedro Sánchez”, sino que ésta también es su “preferencia personal”.