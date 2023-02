Feijóo exige a Sánchez convocar elecciones generales anticipadas para “ahorrar a los españoles un bochorno de diez meses”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que el Gobierno “ya ha dejado de pensar en gestionar” y está “obsesionado” con las elecciones generales que previsiblemente tendrán lugar en diciembre de este año, por lo que ha instado en tal caso al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que “convoque las elecciones ya” para hacerlas coincidir con los comicios locales y autonómicos del 28 de mayo y así “se ahorre algún disgusto” mientras que “los españoles nos ahorremos diez meses”.

Así se ha pronunciado el líder del PP en un acto celebrado en Sevilla para presentar a los candidatos a las elecciones municipales de las ocho capitales andaluzas. “No pido que convoquen las elecciones para beneficiar a los candidatos del PP, lo que pido es que lo haga para no someter a este país a un bochorno de diez meses largos que todavía quedan”, ha manifestado Feijóo.

“Vamos a ver a barones del PSOE pidiéndole a Sánchez, ‘por favor, no vengas por aquí’. A mí si algún compañero me dice no vengas por aquí, os aseguro que entenderé el mensaje”, ha ironizado Feijóo ante un Gobierno que “hay que dejar atrás” ya representa, según ha dicho, “la ligereza con la que se abordan los asuntos complejos”, “la soberbia como modo de ejercer el poder sin admitir errores” y “la división y continuo enfrentamiento de la sociedad española”.

Así, ha dibujado un Gobierno “colapsado” donde “mandan los independentistas” en materia de política territorial. Feijóo se ha referido también a las responsabilidades del Gobierno en torno a la situación de la sanidad tras las protestas de las últimas semanas por profesionales y usuarios de atención primaria en varias regional del país, y ha enfocado el origen de los problemas de asistencia a que desde el Ejecutivo no se “crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR” y por tanto “no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria”.

Para Feijóo, es necesario realizar un “cambio” de gobierno porque España “no resiste más bloques” y “necesita volver a la centralidad de la mayoría de los españoles”, sentido en el que ha destacado la situación de Andalucía, donde el PP está al frente de la Junta de Andalucía con una mayoría absoluta liderada por Juanma Moreno. m“Podéis hacer historia en mayo o no, elegid”, le ha dicho a los candidatos y simpatizantes que han asistido al acto a quienes ha animado a meterse en los próximos meses “en la estela de una etapa histórica de Andalucía” y ayudar a que la misma “suba del sur hacia el centro” para consolidar “un buen gobierno de España”.

“Me consta que en estas elecciones vamos a ganar donde nunca hemos ganado, probablemente tengamos los mejores resultados municipales de nuestra historia en Andalucía”, ha dicho antes de pedir a los candidatos que afinen a la hora de “tirar el penalti” puesto que muchos de ellos están “a un concejal de la mayoría” absoluta.