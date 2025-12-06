Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. E. P.

Feijóo destaca que defender la Constitución «es también conocerla» y apuesta por enseñarla en colegios «sin ideologías»

Feijóo propone que la Constitución sea una asignatura a impartir en España, «con neutralidad ideológica, basado en los principios y en los valores»

E. P.

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:04

Comenta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que defender la Constitución «es también conocerla» y ha apostado por enseñarla en los colegios «sin ideologías».

«Feliz Día de la Constitución. Defenderla es también conocerla. Propondremos una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías», ha señalado este sábado Feijóo en una publicación en X, con motivo de la celebración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978.

El líder popular ha compartido también un vídeo en el que recuerda varios artículos de la Carta Magna, como los que recogen que 'los españoles son iguales ante la ley'; 'España se constituye en un Estado social y democrático de derechos'; 'todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral'; y que 'todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza'.

Feijóo propone que la Constitución sea una asignatura a impartir en España, «con neutralidad ideológica, basado en los principios y en los valores» que se derivan de la Carta Magna.

«Y haremos por tanto una asignatura para conocer nuestra historia, nuestro mejor momento de la historia y para garantizar que la vamos a proteger, que la vamos a defender y que queremos seguir viviendo en libertad, en moderación y que queremos seguir viviendo trasladando una igualdad con independencia del territorio, del sexo, de las creencias, de la opinión personal, de la religión, de cualquier de los ciudadanos que conviven con nosotros en este gran país», defiende el presidente del PP.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2 Vuelve la tradición de la matanza a 15 pueblos este fin de semana
  3. 3 Tensión en Puente Ladrillo: un grupo de jóvenes amenaza con una navaja y pincha la rueda de un vehículo
  4. 4 Giro sobre el origen de la peste porcina: pudo salir de un laboratorio
  5. 5

    Empujones, tirones de pelo y cortes: a juicio la violenta pelea entre dos chicas en Salamanca
  6. 6 Un apagón digital prolongado: «No hay información disponible»
  7. 7 Salamanca llora la pérdida de Silvestre Sánchez Sierra: «Amigo para siempre, leyenda charra»
  8. 8 Ocho años sin rastro de Manuel Moro: el senderista que desapareció en Vegas de Domingo Rey y nunca regresó
  9. 9 «Es mi primera vez, mis hijas me han obligado»
  10. 10 Listo el plan de invierno del Hospital: refuerzo de personal de Enfermería y más camas en Los Montalvos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Feijóo destaca que defender la Constitución «es también conocerla» y apuesta por enseñarla en colegios «sin ideologías»

Feijóo destaca que defender la Constitución «es también conocerla» y apuesta por enseñarla en colegios «sin ideologías»