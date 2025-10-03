La enorme 'Luna del Cazador' se acerca: cómo es y cuándo verla Es la luna llena siguiente a la 'Luna de Cosecha'

La Gaceta Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 19:15 | Actualizado 19:27h. Comenta Compartir

Octubre es uno de los meses más místicos y mágicos del año. Según van pasando los días, la niebla, el frío, la vegetación marchita y las decoraciones macabras crean un clima espectral que en caso de que haya luna llena se ve multiplicado.

Esa luna llena tiene nombre y fecha, se la conoce como la 'Luna del Cazador' y, según el Instituto Geográfico Nacional, en España alcanzará su plenitud el 7 de octubre de 2025 a las 5:47 (hora peninsular), aunque su mejor visión será la noche anterior, el día 6.

De acuerdo con National Geographic, este plenilunio será especial porque coincidirá con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra. Eso convertirá a la Luna del Cazador en una superluna, un fenómeno que la hará parecer un 6,6 % más grande y hasta un 14 % más brillante de lo habitual, al situarse a unos 361.458 kilómetros de distancia, bastante menos que los 384.000 km promedio.

Nuestro satélite estará más próximo, lo que ofrece una oportunidad única para disfrutarlo a simple vista en el mes más misterioso del año. Si hay suerte y el cielo no está nublado, incluido el salmantino, la luna, increíblemente brillante, ofrecerá una preciosa vista.

De ahí su nombre. Se la conoce como del cazador porque su brillo permitía ver por la noche y cazar animales a horas intempestivas. Además, llegaba después de la 'Luna de Cosecha', lo que quiere decir que los campos estaban más despejados y era más fácil vislumbrar a los animales.

Temas

Astronomía

Salamanca