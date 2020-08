El Rey Juan Carlos se pone en manos del Ministerio Fiscal pese a marcharse de España

La marcha de España por parte del Rey Juan Carlos se ha convertido en la noticia ya no del mes, sino probablemente, del año. Las primeras reacciones a este exilio voluntario por parte del emérito no se han hecho esperar. Mientras que sus sobrinas María Zurita y Simoneta Gómez-Acebo han expresado su cariño y orgullo por el monarca en sus respectivas redes sociales, su nieta Victoria Federica de Marichalar ha cambiado su foto de perfil de whatsapp, eligiendo una en la que posa feliz con su abuelo. Por el momento, el resto de la Familia Real ha preferido no pronunciarse acerca de esta histórica decisión.

De igual manera ha reaccionado el abogado de Don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, que por el momento prefiere no pronunciarse. Precisamente, el letrado del emérito después del comunicado en el que ayer, poco después de conocer la marcha de España del monarca, aseguraba que “Su Majestad me ha dado instrucciones para que haga público que, obstante su decisión de trasladarse, en estos momentos, fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuna”.