El motivo por el que Feijóo no apoyará la moción de censura de Vox

Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo, “use las ruedas de prensa del Consejo de Ministros” para atacarle, lo que, a su juicio, “acredita que no tiene ningún acuerdo interesante aprobado”, y que también le critique en las sesiones de control al Gobierno.

“Ser ministra para insultar a los demás no parece que sea una cuestión muy inteligente. Yo os confieso que me preocupa porque dice mucho de cómo está el sanchismo”, ha apostillado el líder del PP.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha señalado este sábado que no apoyará la moción de censura presentada por Vox, que se debatirá los días 21 y 22 de marzo, para no contribuir a “insuflar aire a un Gobierno que está en tiempo de descuento”.

En este contexto, se ha referido al eslogan de campaña del PSOE ‘Defiende lo que piensas’. “Sánchez ha hecho exactamente lo contrario de lo que ha dicho y nadie sabe lo que piensa”, ha advertido. Feijóo también ha aprovechado este lema para pedir a “los socialistas no sanchistas” que “defiendan lo que piensan”.

“Si piensas que no se puede dormir con Podemos en el Gobierno, defiéndelo. Si piensas que Bildu y el independentismo no pueden tener la llave del Gobierno, defiéndelo”, ha clamado.

Por otro lado, el presidente de los ‘populares’ ha recalcado que la formación “ha tomado el camino de la centralidad”, como planteó cuando llegó al cargo hace un año, y ha defendido su proyecto “increíble” en el “ámbito económico, social y de infraestructuras”.

“Un proyecto que consiste en pagar lo que se debe y no dejar pufos en todos los sitios, que consiste en no gastar más de lo que se tiene y pagar lo que se debe, que se dirige a la mayoría centrada y que no quiere discutir por política”, ha agregado al respecto, para confiar en poder “materializar” su trabajo en las elecciones de mayo.