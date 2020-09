En Málaga se celebraban las primeras oposiciones a bombero, desde las últimas en 2015, y han estado movidas. La pandemia del coronavirus ha afectado indirectamente a la mayoría de los candidatos que luchaban por una de las plazas ofertadas. El gel hidroalcohólico fue el gran culpable. Todo comenzó con la primera de las pruebas físicas a la que se enfrentaban los aspirantes. Consistía en trepar por una cuerda hasta cinco metros sin poder usar las piernas, un ejercicio para el que se suele usar magnesio con el objetivo de mejorar el agarre de las manos y no deslizarse cuerda abajo. Sin embargo, los miembros del tribunal que evaluó la prueba no permitieron a los candidatos utilizar este elemento para llevar a cabo la prueba. No quedó ahí la cosa. Los candidatos tuvieron que lavarse y desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico justo antes de trepar por la cuerda como medida de higiene y prevención ante la Covid-19, lo que provocó numerosos resbalones y caídas entre los participantes de la prueba. “El tribunal prohíbe el uso de magnesio para subir la cuerda y obliga a echarse gel hidroalcohólico sin tiempo a secarse, provocando que los opositores resbalen al intentar subirla”, ha expuesto ‘Encierro Bomberos Málaga’ en redes sociales.

Así denunció uno de los opositores la situación al diario ABC: “Las condiciones no eran las idóneas. Encima, ahora que está tan de moda la Ley de prevención de riesgos laborales, no se usó en ningún momento ni sistema anticaída, tipo arnés, ni una colchoneta de salvamento. Pusieron una especie de corcho duro que no servía para nada”.