El actor salmantino Álvaro Mel se quedó sin premio Forqué al mejor actor en una serie

El actor salmantino Álvaro Mel se quedó con la miel en los labios la noche de este sábado al no resultar ganador del premio Forqué como mejor intérprete masculino en una serie de televisión por su papel en “La Fortuna”, de Alejandro Amenábar. Competía nada menos que con Javier Cámara, que resultó el ganador por su papel en ‘Venga Juan’, con el que consigue así su segundo reconocimiento en los Forqué tras cinco nominaciones.

En el apartado de series, la premiada ha sido ‘Hierro’, dirigida por Pepe Coira, siendo el productor Alfonso Blanco quien ha subido a recoger el galardón y ha destacado el “valor interpretativo” que ha formado la serie, además de mandar ánimo y apoyo a los ciudadanos de La Palma.

El actor Javier Cámara, que ha recogido el premio a mejor interpretación masculina por su papel en ‘Venga Juan’, con el que consigue así su segundo reconocimiento en los Forqué tras cinco nominaciones. “Me emociona enormemente ver el talento increíble que hay en este país y en el que hay gente tan maravillosa”, ha reivindicado, tras recordar al resto de nominados y elogiar sus actuaciones.

Mientras, Candela Peña, mejor interpretación femenina por ‘Hierro’, ha dedicado el premio a los productores de la serie, a Movistar y a Telefónica por “este máster de cine y de vida”. “Los actores no son alguien que solo dice un texto y que no siempre son brillantes, somos algo más los talentos y no nos tengáis miedo los productores”, ha reivindicado.