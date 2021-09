Álvaro Mel, el actor salmantino de moda: “Me gustaría trabajar con directores americanos”

–Me gustaría trabajar internacionalmente. Aunque, primero, que se estrene la serie y luego ya se verá todo lo que tiene que pasar. Pero si hablas otros idiomas quieres expandirte, como en cualquier otro trabajo, y llegar lo más lejos posible. Hay actores y actrices que no necesitan la internacionalidad para sentirse plenos: puedes tener una carrera plena en tu país. La cultura aquí es muy buena. Pero si hablas un idioma y puedes actuar en ese idioma, en tus planes puede entrar expandirte internacionalmente. A mí sí me gustaría trabajar con directores y directoras americanos.

–Es triste. Pero me quedo con lo que me dijo Ana Polvorosa, que lo bonito es que un rodaje acabe porque es un viaje que puedes contar. Acabar el rodaje tampoco significa acabar el proyecto, que queda ahí para siempre. Y también queda un recorrido muy bonito de presentar “La Fortuna” ante los medios de comunicación.

–Qué va, qué va. Y creo que tampoco me gustaría saberlo porque, al final, estoy seguro de lo que he hecho. Hice el casting para mí, para disfrutar yo. No tengo en la cabeza nunca a otros actores. Si esos actores son amigos míos y les dan el papel a ellos en vez de a mí, les desearía lo mejor. En esta ocasión no sé nombres ni quiero saberlos.

–¿Qué aprendió de Clarke Peters en el rodaje de la serie?

–Con él he compartido muchísimas sesiones de trabajo, todos los descansos, mucho tiempo... Eso te lleva a conversaciones, a contarle tu vida y que él te cuente la suya. Fuera de set, transmite empatía, calma y todo lo buena persona que es. Y dentro del set me ha llamado la atención las tablas que tiene, cómo se mete en el personaje, cómo puede improvisar y cómo es Clarke interpretando: consigue ser otra persona, el abogado Jonas Pierce.

–Tuvo que hacer dieta antes de empezar a rodar.

–La cuarentena me afectó negativamente en cuanto a la alimentación. Pesaba muy poco y para que el personaje se viese como una persona sana, me pusieron una dieta y una rutina de ejercicios para coger un poco de volumen.

–Es actor por casualidad. No es algo que estuviera en sus planes.

–Para nada. Mi vocación era arquitectura, pero por problemas económicos y desmotivación por el lugar donde estudiaba, me fui a Madrid. Quería depender de mí mismo. Económicamente fui tirando de ingresos de las redes sociales hasta que me llegó la oportunidad de ser actor. Hice un par de castings porque no tenía nada que perder. Me cogieron en “La otra mirada” y me empezó a interesar mucho más el mundo de la interpretación. Me gusta mucho y creo que quiero seguir con ello toda mi vida.