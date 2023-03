Educación prevé aprobar este mes el proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas con un “amplísimo respaldo” del sector

El Ministerio de Educación y Formación Profesional prevé que el Consejo de Ministros apruebe este mes de marzo en segunda vuelta el proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores y enviarlo así al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Así lo ha avanzado este martes el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, durante su intervención en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Senado, donde ha destacado que el proyecto de ley “cuenta con un amplísimo respaldo dentro del sector de las enseñanzas artísticas y de todo el sector cultural”. No obstante, el Consejo de Universidades, órgano dependiente del ministerio de Universidades, ha emitido un dictamen desfavorable a la propuesta de Educación, con la que tamopoco están de aucerdo lo decanos de Bellas Artes.

En cualquier caso, el Ministerio de Educación, según ha señalado el secretario de Estado, tiene “una gran ilusión” y una aspiración de “unanimidad” entre todas las fuerzas políticas, ya que se trata de una ley que “llevaba 33 años esperándose”.

“Era un anhelo enorme de todo el sector de las Enseñanzas Artísticas y de todo el sector cultural. El ante proyecto de ley cuenta con una amplísimo respaldo dentro del sector, es una ley muy participada”, ha insistido.

Precisamente, Bar Cendón ha explicado que para elaborar este proyecto de ley han tenido “más de una cincuentena de reuniones con todos los sectores y se han ido incorporando aportaciones de otros ministerios, sindicatos, asociaciones o entidades privadas”. “Es una ley muy coral, aspiramos a que sea una ley del sector de las Enseñanzas Artísticas y del sector cultural”, ha dicho.

También ha confirmado que la normativa “va a ser flexible” y va a contemplar las distintas titularidades de los centros y los marcos competenciales de las comunidades autónomas. “Sin duda esa es la idea”, ha apostillado.

Respecto a si el proyecto de ley incluye al circo en su regularización, el secretario de Estado ha subrayado que la norma abre la posibilidad para que las distintas administraciones educativas “puedan incluir otras especialidades”, y que no refleja específicamente al circo porque sí lo incluían “después vendría la tauromaquia o la literatura creativa”. “Si incluíamos una cosa después se nos iba a pedir que incluyéramos 25. Es una ley que intenta abrir ventanas de futuro y no cerrarlas y el circo no tiene cerrada la puerta”, ha asegurado.