El concurso de Gadis logra un éxito de participación: 2.585 microrrelatos La cadena de supermercados quiere impulsar la creatividad, promover la lectura y celebrar la cultura como un punto de encuentro para personas de todas las edades. El vallisoletano Jorge Pérez de Mata firma el microrrelato que ha conseguido el 1º premio

Gadis ya tiene ganadores del VI Concurso de Microrrelatos que, en esta edición, se ha convocado con «El destino» como tema principal. Un certamen que ha batido otra vez un nuevo récord de participación con 2.585 textos breves recibidos desde 31 provincias diferentes. Son quinientos relatos más que en la convocatoria anterior.

Bajo el título El remitente, Jorge Pérez de Mata (Valladolid) ha logrado el primer premio y, como regalo, se lleva un Ebook y un cheque por valor de 100 euros. En el fondo de su historia, el convencimiento de que nadie escapa a su destino: Cada mañana, Otto recibía una carta idéntica: «Hoy tampoco escaparás». No sabía quién la enviaba ni cuándo comenzó todo. Al principio se reía. Luego dejó de salir. Intentó no abrir el buzón, pero las cartas aparecían bajo la almohada, en los cajones, dentro del pan. Consultó abogados, curas, relojeros. Nadie comprendía. Una noche, soñó que quemaba todas las cartas; al despertar, ardía su cama. Desnudo, huyó al sótano y allí encontró una máquina que imprimía, incansable: «Hoy tampoco escaparás». La desenchufó. Nada cambió. Solo entonces comprendió que el destino no se escribe: se reimprime. Y siempre lleva su nombre».

Autenticidad y calidad de los microrrelatos

El jurado destaca la autenticidad y la calidad de los microrrelatos y, además del ganador, ha seleccionado un segundo y tercer premio, cuyas autoras son de Galicia. También ha elegido 87 finalistas. Los 90 relatos breves formarán parte de un recopilatorio que Gadis editará próximamente y que también podrá ser descargado en la web www.gadismicrorrelatos.com para una mayor visibilidad y alcance.

Concurso intergeneracional e inclusivo

El Concurso de Microrrelatos de Gadis se ha consolidado como referente en talento y creatividad con la escritura entre voces anónimas. El amplio abanico de edades de los concursantes, entre los 14 y los 92 años, refleja que esta iniciativa fomenta la cultura para todos, uno de los propósitos del programa de Responsabilidad Social Corporativa. «Una vez más, la participación ha superado las expectativas. Nuestra mayor satisfacción es ver cómo este concurso es intergeneracional e inclusivo, con públicos de todas las edades. Un espacio de encuentro cultural que crece en cada edición», explican desde Gadis.

Compromiso de Gadis con la cultura y el fomento de la lectura

El Concurso de Microrrelatos de Gadis forma parte de su compromiso con la cultura y el fomento de la lectura, ofreciendo un espacio para la expresión creativa y la conexión con la comunidad. También cabe destacar su apoyo a la labor editorial, ya que editará 12.000 ejemplares de la recopilación de microrrelatos, que se suman a los más de 60.000 publicados en ediciones anteriores.

