Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos niños en el colegio. E.P.

Los castellanos y leoneses tienen previsto gastar 419 euros en la 'vuelta al cole', un 2% menos que la media

Los productos que más comprarán son material escolar, libros y ropa

E.P.

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:42

Los castellanoyleoneses tienen previsto gastar 419 euro en la 'vuelta al cole', lo que supone un dos por ciento menos que la media y las principales compras serán de libros, material escolar y ropa, según los datos del zoom del Observatorio Cetelem ante el inicio del próximo curso escolar.

Según este observatorio, el 33 por ciento de los encuestados en la Comunidad tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole, mientras que un 43 por ciento declara tener intención de reducir dicho presupuesto, y un 24 por ciento asegura que lo aumentará, debido al incremento generalizado de precios lo que provocará un incremento del gasto.

Entre los que reconocen que van a reducir su presupuesto, casi la mitad de ellos, el 44 por ciento, asegura que se acogerá a programas de préstamos de libros, mientras que otro 44 por ciento hará compras de segunda mano. Asimismo, un 33 por ciento de los encuestados en Castilla y León afirma que reutilizará, en la medida de lo posible, materiales del curso anterior.

Los productos que más comprarán los castellanoleoneses en la vuelta al cole son material escolar, con un 76 por ciento de las menciones; libros, un 71 por ciento; y ropa, otro 57 por ciento.

Asimismo, destaca el 19 por ciento de encuestados que declara que destinará parte del presupuesto a comprar dispositivos electrónicos e informáticos, cinco puntos más que la media nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declarado un incendio junto a la urbanización El Pinar de Alba de Tormes
  2. 2 Dos gemelos virales muestran cómo es vivir en un pequeño pueblo de Salamanca: «El agua de su riachuelo es de lo mejor»
  3. 3 La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio
  4. 4 Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor
  5. 5 «Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
  6. 6 La campaña de asfaltado llega al final del verano: 35 calles, avenidas y glorietas en obras a partir del lunes
  7. 7 Un conductor de un patinete herido tras colisionar contra un turismo en la plaza de España
  8. 8 Jorge Rey alerta de la llegada de consecuencias inmediatas por el huracán Erin a España: «Empezará este domingo...»
  9. 9 Extinguidos los incendios del Arenal del Ángel, La Alberca, Mogarraz y Navasfrías
  10. 10 Patata de buena calidad, pero sin tiro en la venta: «No se venden porque hay mucha de fuera»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los castellanos y leoneses tienen previsto gastar 419 euros en la 'vuelta al cole', un 2% menos que la media

Los castellanos y leoneses tienen previsto gastar 419 euros en la &#039;vuelta al cole&#039;, un 2% menos que la media