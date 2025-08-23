Los castellanos y leoneses tienen previsto gastar 419 euros en la 'vuelta al cole', un 2% menos que la media Los productos que más comprarán son material escolar, libros y ropa

Los castellanoyleoneses tienen previsto gastar 419 euro en la 'vuelta al cole', lo que supone un dos por ciento menos que la media y las principales compras serán de libros, material escolar y ropa, según los datos del zoom del Observatorio Cetelem ante el inicio del próximo curso escolar.

Según este observatorio, el 33 por ciento de los encuestados en la Comunidad tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole, mientras que un 43 por ciento declara tener intención de reducir dicho presupuesto, y un 24 por ciento asegura que lo aumentará, debido al incremento generalizado de precios lo que provocará un incremento del gasto.

Entre los que reconocen que van a reducir su presupuesto, casi la mitad de ellos, el 44 por ciento, asegura que se acogerá a programas de préstamos de libros, mientras que otro 44 por ciento hará compras de segunda mano. Asimismo, un 33 por ciento de los encuestados en Castilla y León afirma que reutilizará, en la medida de lo posible, materiales del curso anterior.

Los productos que más comprarán los castellanoleoneses en la vuelta al cole son material escolar, con un 76 por ciento de las menciones; libros, un 71 por ciento; y ropa, otro 57 por ciento.

Asimismo, destaca el 19 por ciento de encuestados que declara que destinará parte del presupuesto a comprar dispositivos electrónicos e informáticos, cinco puntos más que la media nacional.

