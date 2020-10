Casado anuncia que votará “no” a la moción: “Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en Moncloa”

En las últimas semanas, la cúpula de PP ha desdeñado públicamente esta iniciativa de Vox alegando que no dan los números y que supone una “pérdida de tiempo” que podría dedicarse a hablar de los asuntos que realmente importan a los españoles.

El pasado lunes, en una conferencia de prensa, el propio Casado definió esta iniciativa como una “una maniobra parlamentaria” que no preocupaba ni ocupaba a su partido. “Es un tema a mi no me importa nada y en el que no voy a gastar ni un solo minuto”, proclamó.

Eso sí, ya lanzó un avisó ante la posibilidad de que pueda haber alguna fuga de voto --la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho públicamente que la abstención es el voto “más razonable”-- al recalcar que solo hay libertad de voto “para cuestiones morales o de conciencia”.