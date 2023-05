Ayuso acusa a Bolaños de provocador: “Se creen que España es suya”

En este sentido, ha explicado que Robles pidió “acudir” mientras que Bolaños se dirigió a Protocolo de la Comunidad de Madrid “dando por sentado” que iba “a presidir el evento” pero el Gobierno regional le explicó que no estaba “ni siquiera invitado”. Esta cuestión es precisamente la justificación que la presidenta ha dado para no aplicar el Real Decreto 2099/83 sobre ordenación general de precedencias en España.

Ayuso ha defendido que nadie tiene por qué “obligar” a nadie a acatar dónde se deben poner los sitios. “No es un día para ministros, es un día del Gobierno autonómico”, ha remarcado, al tiempo que ha sostenido que Bolaños no fue invitado sino que acudió “en calidad de acompañante” de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

“Nos exige que tengamos que rendirnos y ni siquiera ser escuchados, y no atender ni al protocolo ni a las invitaciones que nosotros consideramos”, ha señalado en una entrevista en la ‘Cadena Ser’, recogida por Europa Press, donde ha reprochado que el Gobierno de Pedro Sánchez intente “avasallarlo todo” y que se crean que “España es suya”.

Considera que si Bolaños sabía que no estaba invitado pero aún así advirtió que se pensaba presentar y que acudía a presidir, fue a “provocar”. Para la jefa del Ejecutivo madrileño lo que “estaba buscando” de todas las maneras era “reventar este evento y crear mal ambiente” para que no se hablase de un “día magnífico” como es el 2 de mayo.

“Cada casa tiene sus normas y, sobre todo, es que estamos dando por normal que la presencia de un ministro sea de obligado cumplimiento porque así lo decide el Gobierno”, ha indicado. En este punto, ha advertido de que las autonomías son “contrapesos” y “no todo es el Gobierno, y no todo es (Pedro) Sánchez”.

Sobre si es la Comunidad de Madrid la que ha provocado lo sucedido, la dirigente madrileña ha expuesto que llevan muchos meses preparando el evento “con un cariño excepcional”, por lo que no tenía ningunas ganas de que se viese “empañado por esta historia”, así como ha defendido que no le hace ninguna “falta algo de esto” desde el punto de vista electoral.

“Es como si ahora mismo decido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque nos da la mismísima gana, se presenta en un acto del Ayuntamiento de Móstoles y decido cómo ha de ser porque somos el Gobierno de la Comunidad Madrid (...) A lo mejor no se nos ha invitado en ese momento. Cuando uno va a una casa y es invitado, escucha a la casa”, ha planteado la dirigente regional.

“Al señor Bolaños se lo dijimos amablemente, que no estaba invitado, y luego fue, a mi juicio, en calidad de provocación”, ha reiterado a continuación. Para Ayuso, al ser un ministro y presentarse debe ir en la primera fila en el acto institución pero ha rechazado que se vaya “a más”.

En cuanto a que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí estuviese en la tribuna de autoridades, donde no se permitió subir al ministro, Ayuso ha sostenido que ella le invitó y ha hecho hincapié que ya estaba representado el Gobierno con Robles. Así, ha incidido en que había “una persona en representación de cada institución”.

Posteriormente, en respuesta a las preguntas de los periodistas en un paseo de precampaña en Aranjuez, la dirigente madrileña ha reiterado que lo sucedido este martes fue “lamentable y bochornoso” porque los protagonistas el Dos de Mayo son “todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y los premiados” en el acto institucional.

“Era el día de todos, trabajado por el Gobierno de la Comunidad con mucho cariño y al final lo que vimos fue un ministro que vino de las peores formas, intentando avasallar con el ‘usted no sabe con quién está hablando’ e intentando deslucir la fiesta que era de todos”, ha declarado.

Ayuso ha indicado en que los ministros no suelen ir nunca a los días de las comunidades autónomas y, además, ha hecho hincapié en que solo el “presidente del Gobierno y solo el jefe del Estado, el Rey” tienen la potestad de presidir un evento de estas características.

“Él no fue invitado, y lo sabía, fue a provocar (...)”, ha reiterado, al tiempo que ha señalado que el reglamento al que alude el Gobierno es “del año 83” y no tiene valor porque no rige “en una tribuna de una parada militar pequeñita y austera como es la de Madrid.

“La izquierda se está desplomando en Madrid, y especialmente el PSOE, y me alegro, porque se creen que España es suya, se creen que no hay ningún límite y en España por supuesto que lo hay. Hay comunidades autónomas, hay contrapesos, hay contrapoderes y el señor Sánchez ya dijo voy a por todo, pues ya le digo a por la Comunidad de Madrid no”, ha remarcado.